مباحثات مغلقة وموسعة.. تفاصيل لقاء الرئيس السيسى بنظيره الأرمنى

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بالقصر الرئاسي في العاصمة الأرمينية يريفان، مع الرئيس فاهاجن خاتشاتوريان، رئيس جمهورية أرمينيا، حيث أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرّح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أجرى مباحثات مغلقة مع الرئيس الأرمني، تبعتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس الأرمني فى مستهلها بالزيارة التاريخية للرئيس، معرباً عن تقدير أرمينيا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

كما أشاد الرئيس الأرمني بخطوات إصلاح الاقتصاد المصرى والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، مؤكداً حرص بلاده على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها في جميع المجالات، فضلاً عن التطلع لتبادل الخبرات الفنية مع مصر ومشاركتها في تنفيذ المشروعات في أرمينيا في عدد من القطاعات التي باتت تتمتع فيها بتجربة ناجحة، لا سيما البنية التحتية والنقل.

من جانبه، أعرب الرئيس عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال الأرميني، مشيداً سيادته بعلاقات الصداقة المصرية الأرمينية المتينة والتاريخية، خاصةً في ضوء استضافة مصر عشرات الآلاف من الأرمن الذين أسهموا في التطورات التي شهدتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية، إلى جانب دورهم في إثراء المجتمع المصري كمكون فاعل ومنتج ومؤثر.

كما ثمّن الرئيس ما بلغته العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الصديقين من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، معرباً سيادته عن التقدير لمشاركة الرئيس الأرميني في القمة العالمية للمناخ COP 27 التي عقدت في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، وهي المشاركة التي عكست قوة العلاقات بين البلدين، ومؤكداً تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، أخذاً في الاعتبار دور الآليات المؤسسية في تحقيق ذلك، والمتمثلة في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتي عقدت دورتها الأخيرة في يريفان عام 2017، وكذلك منتدى رجال الأعمال، الذي يساعد بدوره على التعريف بمجالات الاستثمار والتجارة المتاحة بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أشاد الرئيس "خاتشاتوريان" بالدور المحوري الذى تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار فى الشرق الأوسط وإفريقيا، خاصةً في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمي.

كما تم تبادل وجهات الرؤى فيما يخص مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، فضلاً عن سبل التكاتف لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية للأزمة الروسية- الأوكرانية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي والرئيس الأرمني شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين الجهات الحكومية المعنية في البلدين للتعاون في عدد من المجالات، وهي المجال العلمي والتكنولوجي، وكذا مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ووزارة التعليم والعلوم والثقافة والرياضة الأرمينية، إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون المؤسسي في المجال الاستثماري، وأعقب ذلك انعقاد المؤتمر الصحفي المشترك بين الجانبين.