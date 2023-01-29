خبير اقتصادى: تقرير «ستاندرد آند بورز» شهادة نجاح جديدة لبرنامج الإصلاح المصرى

قال الخبير الاقتصادي، أبوبكر الديب، إن تقرير وكالة «ستاندرد آند بورز» بشأن تصنيف مصر الائتماني، يمثل شهادة نجاح جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ويكشف عن أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح.

وأضاف لـ«الدستور» أن عام 2023 سيكون عام الحصاد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة بصورها المختلفة (نفط - غاز - كهرباء) في الشرق الأوسط، وجني فاتورة تصدير الغاز وانتعاش السياحة والاستثمار.

وأوضح الديب، أن مصر تمكنت بنجاح من عبور التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، وأكثر من عشرة آلاف عقوبة أمريكية أوروبية على روسيا بسبب التنوع الذي يتمتع به اقتصادها، ومضي الدولة قدمًا في نهجها ورؤيتها التنموية والإصلاحية، وهو الأمر الذي جنَّب الاقتصاد السيناريوهات الأسوأ التي شهدها عدد من اقتصادات العالم، وفاق التوقعات المستقبلية للمؤسسات الدولية بتصدره الأسواق الناشئة لتستمر النظرة الإيجابية لهذه المؤسسات لأداء الاقتصاد خلال السنوات المقبلة.

وأشار الديب، إلى أن كل التوقعات والمؤشرات تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو النهضة والانطلاق إلى آفاق الدول المتقدمة خلال العشرين سنة المقبلة، مؤكدًا أن المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها في مصر، تمثل نقلة نوعية في اقتصاد البلاد ستجني ثمارها الأجيال المقبلة.

وأكد الديب أن مصر اتخذت خطوات مهمة لتطوير قطاع التعدين ورفع مساهمته في الاقتصاد القومي، وفي الناتج المحلي إلى 5% ضمن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع لتحقيق أقصى استفادة من ثروات مصر التعدينية، والعمل على زيادة القيمة المضافة منها، ضمن خطة أكبر لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتعدين، ووضع البلد على خارطة التعدين العالمية.

ولفت أبوبكر الديب، إلى أن الاقتصاد المصري، يمتلك الكثير من المقومات التي تؤهله ليكون أكبر اقتصاد في إفريقيا مقوم بالدولار، حسب مؤسسات دولية.