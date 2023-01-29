مدرب النصر السعودى: رونالدو لن ينهى مشواره هنا

أكد رودي جارسيا، المدير الفني للنصر السعودي، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق لن ينهي مشواره في الفريق.

وقال جارسيا في تصريحات لـ"تاك سبورت": "كريستيانو رونالدو لن ينهي مسيرته في النصر.. سيعود إلى أوروبا".

وخسر فريق النصر أمام نظيره اتحاد جدة، المحترف ضمن صفوفه أحمد حجازي وطارق حامد، لاعبي المنتخب الوطني، في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر السعودي، بهدفين مقابل هدف منذ أيام.

وشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر، في التشكيل الأساسي لفريقه بمباراة اليوم ولعب المباراة بأكملها، والأمر نفسه بالنسبة لطارق حامد وأحمد حجازي.