الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب النصر السعودى: رونالدو لن ينهى مشواره هنا

رونالدو
رونالدو

أكد رودي جارسيا، المدير الفني للنصر السعودي، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق لن ينهي مشواره في الفريق.

وقال جارسيا في تصريحات لـ"تاك سبورت": "كريستيانو رونالدو لن ينهي مسيرته في النصر.. سيعود إلى أوروبا".

وخسر فريق النصر أمام نظيره اتحاد جدة، المحترف ضمن صفوفه أحمد حجازي وطارق حامد، لاعبي المنتخب الوطني، في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر السعودي، بهدفين مقابل هدف منذ أيام.

وشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر، في التشكيل الأساسي لفريقه بمباراة اليوم ولعب المباراة بأكملها، والأمر نفسه بالنسبة لطارق حامد وأحمد حجازي.

جارسيا رودي جارسيا رونالدو كريستيانو رونالدو النصر

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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