الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. «قوى عاملة البرلمان» تناقش أزمة تدني الأجور للعاملين بـ«القابضة للصناعات الكيماوية»

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، رئاسة النائب عادل عبد الفضيل، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل، بشأن تضرر العاملين بشركة مطابع محرم الصناعية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية من تدني مستوى الأجور مقارنة مع أجور العاملين بالشركات الشقيقة.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها غدا الاثنين ، طلب الإحاطة المقدم من النائب علي بدوي، بشأن عدم الاعتماد على أهل محافظة المنيا للعمل بمصنع السكر الإماراتي (مصنع القناة للسكر)، والمقام على أرض محافظة المنيا، والاعتماد على العاملين من خارج المحافظة، مما يؤثر بالسلب على أبناء المحافظة ويزيد من نسبة البطالة، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل النجار، بشأن تعاقد الوزارات المختلفة مع شركات خاصة لتوريد العمالة "عمال الخدمات المعاونة"، وذلك برواتب زهيدة لتلك العمالة مستغلة حاجتهم، وتحصيل الفارق من الوزارات لصالح الشركات مما يعد إهدارًا للمال العام.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بشأن دور وزارة القوى العاملة في متابعة شركات القطاع الخاص التي منحتها تراخيص إلحاق العمالة بالداخل والخارج، تحت مسمى "ترخيص بمزاولة التشغيل.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها مساء الثلاثاء المقبل مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة بالاشتراك مع لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية.

الجمعيات العمومية الخطة والموازنة الصناديق الخاصة القوى العاملة بمجلس النواب الغرف السياحية الموازنة العامة للدولة النائب عادل عبد الفضيل المستشار حنفي جبالي

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