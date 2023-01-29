الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرصاد: عودة الأمطار وانخفاض درجات الحرارة ابتداء من الإثنين

الطقس في مصر
الطقس في مصر

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن حالة الطقس تشهد اعتبارًا من غد الإثنين عودة فرص الأمطار على مناطق متفرقة بالبلاد، حيث تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وخليج نعمة على فترات متقطعة وشمال الوجه البحري أيضًا.

يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة وشمال الصعيد.

وتشهد  حالة الطقس اليوم الأحد عودة الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليعود الطقس باردًا خلال ساعات الصباح  وشديد البرودة خلال ساعات الليل.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس يكون باردًا في الصباح، دافئًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الشبورة

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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