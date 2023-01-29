منها «طه حسين أديبا» .. الخريطة الكاملة لفعاليات معرض القاهرة للكتاب اليوم

لليوم الرابع على التوالي، تتواصل فعاليات الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقامة بمركز القاهرة الدولي للمعارض، وفي هذا التقرير نستعرض لكم الخريطة الكاملة لأنشطة المعرض اليوم الأحد.

ــ قاعة صلاح جاهين

تبدأ الأنشطة في قاعة صلاح جاهين، بقاعة بلازا "1"، في الثانية عشر ظهرًا، ولقاء بعنوان "طه حسين أديبا"، ويشارك فيها كل من: الروائي يوسف القعيد، الناقدة دكتورة ناهد عبد الحميد، والكاتبة نورا عبد العظيم، ويدير اللقاء الكاتب حسن مدني.

ــ تجربة حسين فهمي مع "جاهين"

يعقبها في الثانية، لقاء مع النجم حسين فهمي، ويعقد تحت عنوان "تجربتي مع صلاح جاهين"، ويشارك فيها أيضًا من الفنانين، الفنانة سهير المرشدي، وعلي بدرخان، ويدير اللقاء مروة الشبراوي.

يعقبها في الرابعة عصرًا، ندوة بعنوان "نحن والمناخ"، ويشارك فيها كل من: أيمن الجمل، راجي رمضان، شريف صالح، محمد الدمرداش، هشام بدر، وتديرها وهاد سمير.

وتختتم فعاليات اليوم الأحد بقاعة صلاح جاهين، بلقاء مع الناقد عبد الله إبراهيم، يديره ويقدمه دكتور سعيد توفيق.

ــ فعاليات القاعة الدولية

تستهل القاعة الدولية، في مبني بلازا "2"، في الثانية عشر ظهرًا، وندوة بعنوان "حلول الطاقة المتجددة ومستقبل أزمة الطاقة العالمية"، وتقام الندوة بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وذلك ضمن محور (شراكات محلية إقليمية).

يشارك في الندوة بالنقاش كل من الباحثين: أحمد بيومي، أحمد سلطان، السيد حمدي عبد العزيز، عمر الحسيني، وتديرها رغدة البهي.

يليها في الثانية ظهرًا، ندوة تحت عنوان "دور التنمية المحلية في تعزيز الهوية المصرية وبناء الوعي"، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ويديرها خالد قاسم.

يعقبها في الرابعة عصرًا، ندوة "الصناعات الثقافية والتراث الثقافي غير المادي"، وذلك ضمن محور ضيف الشرف، ويشارك في الندوة: نايف النوايسة، هاني هياجنة.

وفي السادسة مساء، وضمن المشاركات الدولية، يحل "رولان لومباردي" ضيف شرف المعرض، ولقاء حول آخر كتاباته، يحاوره الكاتب محمد سلماوي.

ــ الصالون الثقافي

تبدأ فعاليات الصالون الثقافي، في الثانية عشر ظهرًا، وضمن الندوات المتخصصة، تعقد ندوة تحت عنوان "قيم الشخصية المصرية في الجمهورية الجديدة"، والتي تنظمها المؤسسة العربية للإعلام والثقافة، ويشارك فيها كل من: جمال الشاعر، عمرو سليمان، محمد الخطيب، محمد الهمشري، وتديرها يسر فلوكس.

يليها في الثانية بعد ظهر اليوم الأحد، وضمن محور كاتب ومشروع، ندوة بعنوان "الكاتب بهاء طاهر .. الآخر في تجربته"، بحضور الروائي السوداني أمير تاج السر، والناقد دكتور خيري دومة، الناقدة دكتورة شيرين أبو النجا، الناقد محمد بربري، ويديرها سيد محمود.

وضمن محور كتاب وتجارب، ندوة "صناعة المحتوي الرقمي"، بمشاركة: عاطف عبيد، حنان عبد المجيد، عدلي توما، مدحت نافع، يسر فلوكس، ويديرها محمد خليف.

وفي السادسة مساء، وضمن محور "المئويات"، لقاء بعنوان "سماحة البابا شنودة الثالث ــ مئوية ميلاد"، بمشاركة: الأنبا أرميا، القمس بطرس جيد، وأحمد السرساوي، يشارك في اللقاء ويديره رامي عطا لله صديق.

ــ قاعة فكر وإبداع

تبدأ فعالياتها في الثانية عشر ظهرًا، بمناقشة كتاب "سيرة وطن" للكاتب الصحفي أحمد الطاهري، وذلك ضمن محور كاتب وكتاب، ويشارك في مناقشة الكتابين: الكاتب خالد عكاشة، ومحمد فايز فرحات، ويدير اللقاء الناشر حسين عثمان.

يعقبها في الثانية، مناقشة كتاب "أيامي" للكاتب جمال أسعد، يناقشه كل من الكتاب الصحفيين: حمدي رزق، أكرم القصاص، عماد الدين حسين، ويديرها محمد عزوز.

وفي الرابعة عصرًا، مناقشة رواية "نوافذ الضوء"، للكاتب محمد صالح البحر، ويناقشه الناقد الدكتور محمد السيد إسماعيل، ويديرها الشاعر أسامة جاد.

يليها في السادسة مساء، ضمن محور ملتقي الإبداع، مناقشة رواية "الأنتكخانة" للروائي ناصر عراق، يناقش الرواية كل من: الناقدين: دكتور حسين حمودة، ودكتور شريف حتيتة، ويديرها الشاعر أحمد حسن عوض.

ــ قاعة الشعر

في الثالثة عصرًا تبدأ الأمسية الشعرية الأولى، بمشاركة كل من الشعراء: ابتسام أبو سعدة، عبد الرحمن تمام، عزة رياض، محمد العارف، محمد رياض، مريم الزرعوني، وفاء بغدادي، ويقدمها أحمد خطاب.

أما الأمسية الشعرية الثانية فتقام في السادسة مساء، بمشاركة الشعراء الأردنيين: حليمة العبادي، شوكت البطوش، وعليان العدوان، ومن مصر الشعراء: إبراهيم عبد الفتاح، أحمد سويلم، سعيد شحاتة، ومسعود شومان، وتقدمها ديمة محمود.