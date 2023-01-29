دبلوماسى سابق: العلاقات بين مصر وأرمينيا وطيدة جدًا

علق السفير محمد حجازي وزير الخارجية الأسبق، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرمينيا وأذربيجان، قائلا:"إننا أمام مشهد دولي شديد الإضطراب نسعى خلاله إلى تعزيز شراكتنا بدول العالم المختلفة".

وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر”، المذاع عبر فضائية cbcـ الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي تأتي كنوع من من تنويع مصادر التعاون، سواء كان ثقافي أو اقتصادي أو سياسي أو تنموي، لافتاً إلى أن منطقة الكومنولث وآسيا الوسطى هي منطقة في غاية الأهمية.

وأوضح أن العلاقات بين مصر وأرمينيا وطيدة جدًا، لافتاً إلى أنه يوجد للجالية الأرمانية في مصر فضل كبير في العديد من المجالات، أو الشخصيات، سواء كنا نتحدث عن العلوم أو الفنون أو الصناعة، فإن الجالية الأرمانية دائماً كانت في مقدمة من قدم كل الخير في كل مكان يعيشون فيه من ثقافة ومعرفة وتعاون، كما أنهم لايزالون يجندون في الجيش المصري، بمعنى أنهم جزء لا يتجزأ من المصريين، وجزء لا يتجزأ من كياننا الثقافي والإجتماعي، وهم أيضاً شركاؤنا في العديد من النقاط.