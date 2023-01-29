إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ670 مليون حالة

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، حول العالم ارتفعت إلى 670 مليونا و203 آلاف و154 إصابة.

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و823 ألفا و213 وفاة.



وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 102.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة؛ لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 36.7 مليون.



ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من 1.1 مليون حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ696 ألفا و742 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و739 وفاة.