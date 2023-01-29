الأحد 29 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ670 مليون حالة

إصابات كورونا حول
إصابات كورونا حول العالم

 ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، حول العالم ارتفعت إلى 670 مليونا و203 آلاف و154 إصابة.

 

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و823 ألفا و213 وفاة.


وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 102.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة؛ لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 36.7 مليون.


ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من 1.1 مليون حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ696 ألفا و742 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و739 وفاة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

وفاق سطيف: رغبة الأهلى حسمت صفقة القندوسى ومليون دولار قيمة التعاقد

تعرف على مدة صلاة التراويح فى رمضان 2023

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الترابية الأحد 29 يناير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

د. منى حلمى

«أنا أو هى».. قصة قصيرة

علي سعدة

جولة فى مدينة الأحلام

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

صور

الأمسية الشعرية الثانية لأحمد عبدالمعطي حجازي بمعرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة آفاق الترجمة في معرض القاهرة للكتاب 2023

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب عصور دانيال

محطة تل أبيب

المزيد

العراق تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمدينة ومخيم جنين

إسرائيل تمنع دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات فى محيط القدس

هل يتوقف التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين؟..خبراء يجيبون