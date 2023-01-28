«الغد»: الشركة «المتحدة» تقوم بدور توعوى وتنويرى كبير

أشاد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بالدور الإعلامي التوعوي التنويري التي تقوم به شركة المتحدة للخدمات الإعلامية في سبيل توعية المواطن المصري والعربي.

وأكد موسى مصطفى، في تصريحات صحفية، على أن فيلم نقطة تحول بين الأمل والعمل الذي يجسد بطولات وتضحيات مصابي الجيش والشرطة والقضاء أقل ما يمكن تقديمه لتضحياتهم وبطولاتهم التي هي سبب رئيسي في التنمية المستدامة التي تتحقق الآن.

وأعلن موسى مصطفى عن أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على أن تدعم قيم الولاء والانتماء لدى كل الشعب المصري.

من جانبه أشاد أحمد خالد، نائب رئيس حزب المؤتمر لشئون المتابعة، بفيلم نقطة أمل الذي يجسد بطولات الجيش والشرطة والقضاة والذين ضحوا بأغلى ما يملكون لكي نبقى ونحيا ولكي يستقر هذا الوطن الغالي الذي يستحق منا الكثير وأن نضحي بكل ما نملك في سبيل أمن واستقرار الوطن.

وأكد خالد، في تصريحات له أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم بدور كبير في ظل معركة الوعي وحرب العقول والأفكار، لافتًا إلى أن تجسيد هذه البطولات والتضحيات وخروجها للنور يعكس مدى قيم الولاء والانتماء من قبل الدولة المصرية تجاه أبنائه المخلصين.

وأوضح خالد أن مثل هذه الأفلام تحفز الشباب على التضحية والفداء من أجل مصر، فهي كلمة ذات قيمة كبرى تستحق كل التفاني والعمل والإخلاص.

وعرضت قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الفيلم التسجيلى "نقطة تحول.. بين الأمل والألم"، الذى يروى قصص بطولات مجموعة من مصابى العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر منذ أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حيث تنوعت حالات المصابين بين الجيش والشرطة والمدنيين والقضاة باختلاف أسباب وأماكن الإصابات.

وتناول الفيلم كيف استطاع هؤلاء الأبطال تحمل الآلام الصعبة التى مروا بها، وأن يحولوا المحنة الكبيرة إلى منحة وأمل، لدرجة جعلت بعضهم يحقق بطولات رياضية رغم الإصابة، والبعض الآخر يعود إلى عمله فى أماكن مختلفة غير قتالية، ليقدموا نموذجًا للتفاني من أجل الوطن.