الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خالد عكاشة: ما يحدث فى فلسطين الآن سيغير من أجندة أمريكا بالمنطقة

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر، إن خطة بلينكن تتغير بصورة سريعة وفق الأوضاع الأمنية بالمنطقة العربية.

مناورات حربية 

وأكد الدكتور خالد عكاشة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ما يحدث في فلسطين من مناوشات حربية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي سوف يغير من سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، كما أن تلك المناورات والتصعيد المفاجئ سيغير من أجندة الولايات المتحدة الأمريكية. 

الأوضاع الأمنية بالمنطقة

وأضاف في حديثه، أن بلينكن في تلك اللحظات من المؤكد أنه سيعقد الكثير من الاجتماعات بين الطرفين الإسرئيلي والفلسطيني مع وضع خطوط حمراء لتحقيق المعادلة الأمنية في المنطقة، حيث الشغب في فلسطين يعني تذبذب الأوضاع في المنطقة العربية بالكامل.

خالد عكاشة المصري للفكر أنتوني بلينكن الأوضاع الأمنية بالمنطقة القاهرة الإخبارية

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