الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«نجلها متورط فى قضية قتل».. نبيلة مكرم: فقدان الابن أهون مما أمر به الآن

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، إن فقد الابن أو البنت أهون مما أمر به الآن، موضحة أن الظروف التي يمر بها نجلها صعبة جدًا والمعاناة الآن أكبر.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن خبر تورط نجلها في جريمة قتل كان صعبًا جدًا عليها وصدمة وكارثة، منوهة بأنها استقبلت الخبر بكل حزن، فهناك مستندات تثبت مرض نجلها.

وأشارت نبيلة مكرم إلى أن وجودها في المحنة مع أسرتها ودورها كأم كان لا بد أن يحدث خلال هذه الفترة، منوهة بأنه كان هناك دعم منذ بداية عملها كوزيرة والمساندة والدعم وحب المواطنين ورسالة الحب جعلتها قوية في عملها بالوزارة.

 وتابعت: "دعم المسئولين في الحكومة مستمر إلى الآن من خلال الرسائل والاتصالات والدعاء في الصلاة والدعاء عند الحج".

نبيلة مكرم جريمة قتل وزيرة الهجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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