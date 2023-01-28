السبت 28 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

براتب 3100 جنيه.. 150 فرصة عمل جديدة للشباب من القوى العاملة

فرصة عمل
فرصة عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 150 فرصة عمل جديدة للشباب من 18 سنة، وحتى 40 سنة، وذلك بإحدى الأسواق التجارية الكبرى بالتجمع الأول، وبراتب 3100 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة، 50 كاشير، و50 منسق ممرات، و50 بائع في جميع الأقسام، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل عالي، أو متوسط.

وتتميز فرص العمل المتاحة، بتوافر تأمينات اجتماعية، وتأمين طبي.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر السوق التجاري في تون بلازا مول، التجمع الأول، القاهرة، أو الاتصال على 01102388877، والتواصل مع المدير المسئول محمد فهمي.

وكانت قد تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، بشأن توفير 29 فرصة عمل في 4 شركات القطاع الخاص العاملة في المحافظة على تخصصات مختلفة للشباب من سن 20 الي 35 سنة من الذكور من حملة المؤهلات المتوسطة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه حتى 5000 جنيه.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد في تقريره، أن تلك الفرص تم توفيرها للشباب الذكور في شركات الوطن جروب، وانترناشيونال جروب، وصحاري، وايرادة بشرق العوينات، للعمل في تخصصات، عامل زراعي، ميكانيكي وكهربائي بيوفيت، ميكانيكي مولدات، مشغل أجهزة، سائق لودر، فني مولدات، أفراد أمن، سائقين، وعمال نخيل.

وأضاف مدير المديرية، أنه يتم توفير وجبات وسكن للعاملين، ويتم التقديم من خلال ديوان المديرية او التواصل على أرقام الهاتف الموضحة في المرفقات مع مسئولي الشركات، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب تراعي الحد الأدنى للأجور الذي تم اعتماده وتحسن من مستويات معيشة المواطنين.

وزارة القوى العاملة فرص عمل راهب وظائف كاشير منسق ممرات بائع

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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