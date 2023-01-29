«موسم إجازة منتصف العام».. رامز جلال يتفوق على هنيدى وفؤاد فى السينمات

تشهد الساحة الفنية الفترة الحالية حالة من الإنتعاشة التي تعيشها السينما المصرية، حيث يعرض مجموعة جديدة من أفلام في السينمات داخل مصر، بموسم منتصف العام الدراسي، أبرزهم «أخي فوق الشجرة، دكتور نبيل الجميل، المطاريد، شلبي، اتنين للإيجار"».

فيلم أخي فوق الشجرة

تصدر فيلم "أخي فوق الشجرة" شباك تذاكرايرادات السينمات بعد 3 أيام من طرحه. وحقق 813 الف و590 جنيه.

«أخي فوق الشجرة» بطولة الفنان رامز جلال، وتارا عماد، ونسرين طافش، وحمدي المرغني، وبيومي فؤاد، وإسلام إبراهيم، وياسمين رحمي، وتأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

كما تدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث يحكي قصة شاب انطوائي الذي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.

فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»

أحتل فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» المركز الثاني في السينمات، وحقق 715 ألف و575 جنيه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويجسد «هنيدي» شخصية دكتور تجميل يُدعى «نبيل» وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

الفيلم من تأليف أمين جمال، محمد محرز، وإخراج خالد مرعي، وبطولة محمد هنيدي، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجي، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب.

فيلم المطاريد

حقق فيلم المطاريد 463 الف و248 جنيه ليحتل المركز الثالث فيلم "المطاريد".

الفيلم من إنتاج جي كرییشنز، سینرجي، ماجیك بینز، أفلام مصر العالمیة، نیو سینشري، فیلم سكویر وأوسكار، وتألیف صلاح الجھیني وعزت أمین، منتج منفذ محمد نّصار، وإخراج یاسر سامي.

فيلم شلبى

جاء فيلم "شلبى" فى المركز الرابع، محققًا 462 الف و767 جنيه.

وتدور الأحداث حول الشاب صابر "كريم محمود عبدالعزيز"، الذي يعمل ببيت رعب بأحد الملاهي، ويحقق صابر حلمه بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم شلبي، وسرعان ما يخوض صابر أحداثًا مشوقة برفقة أصدقائه وجيرانه أثناء تحضير عرض للدمى وسعيهم لتحقيق الشهرة.

فيلم اتنين للإيجار

وصل فيلم "اتنين للإيجار" إلي المركز الأخير، وحقق 172 ألف و628 جنيه.

فيلم “اتنين للإيجار” تأليف محمد القواشتي، وإخراج شادي على، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف، كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت خلال الأحداث، ومن الفنانات اللاتي يشاركن كضيفات شرف: إسعاد يونس، ميرهان حسين، ناهد السباعي، ثراء جبيل، وعدد آخر من الفنانين.