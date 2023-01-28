السبت 28 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بلال حبش: «التنسيقية» تطمح أن تكون صوتًا معبرًا عما يحدث داخل مصر

النائب بلال حبش
النائب بلال حبش

تحدث النائب بلال حبش، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونائب محافظ بني سويف، عن آلية عمل التنسيقية إزاء الملف الدولي، مؤكدًا أن التنسيقية استطاعت خلال 2022 أن تكون لها تحركات دولية، وتم استحداث ملف يتعلق بالشأن الدولي.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى يستعرض استراتيجية التنسيقية الجديدة في عام 2023، كما يوضح أبرز الإنجازات في عام 2022.

وقال "حبش"، إن إدارة الملف الدولي داخل التنسيقية يرتبط بشقين، الأول الاتصال بشكل مباشر مع الكيانات والأحزاب السياسية في الدول والبرلمانات المختلفة على المستوى الدولي، أما الشق الثاني متعلق بالمنتدى الدولي وهو قائم على رصد الأخبار الدولية المتعلقة بالدولة المصرية والأخبار المتعلقة بالمناطق المتوترة على مستوى العالم، كما تتم من خلال هذا الشق ترجمة كل شيء متعلق بالدولة المصرية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو فنية.

وأوضح أن الملف الدولي داخل التنسيقية يعمل على فتح قنوات اتصال بجميع المراكز البحثية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنه يتم نشر كل ما يتعلق بالملف الدولي بطرق سهلة ومبسطة مثل الإنفوجراف والفيديو جراف.

وأكد بلال حبش، أن تنسيقية شباب الأحزاب تطمح في أن تكون صوتًا معبرًا عما يحدث داخل مصر، وفتح حوار مع كل المختلفين على القضايا الموجودة داخل الدولة المصرية، موضحًا أن التنسيقية عقدت لقاءات في مقراتها ولقاءات في الخارج بمشاركة أعضاء التنسيقية، مستطردًا: كما شاركنا في محافل دولية وذلك بهدف نقل صورة حقيقية عن مصر سواء في القضايا المتعلقة بملف الحريات، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بجانب بعض الملفات المشتركة بيننا وبين عدد من الدول سواء على مستوى إفريقي أو عربي أو أوروبي أو أمريكي.

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وشارك في الصالون كل من؛ النائب بلال حبش، نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء التنسيقية ومسئول المنتدى الدولي، والنائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب وأمين سر تكتل نواب التنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ، ومصعب أمين، أمين سر مجلس أمناء التنسيقية، وصابرين حجازي، أمين سر التدريب، والدكتورة شيماء عبدالإله، أمين سر المنتديات، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ ومسئول لجنة الوفود والدارسين بالخارج، والنائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب ومسئول الحوار السياسي ومكتبة التنسيقية، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية، والنائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ ومسئول ملف التحول الرقمى، والنائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب ومسئول نادى مدربي التنسيقية، والنائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب ومسئول اللجنة الدبلوماسية.

كما شارك في الصالون أيضًا، النائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ ومسئول لجنة التنظيم بالتنسيقية، والنائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ ومسئول موقع مقالات التنسيقية، والنائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ ومسئول الرصد الميداني، وكل من؛ مؤمن السيد، مدير المكتب الفنى للنواب ومسئول لجنة البروتوكولات، ومحمد سالم، مسئول لجنة التسويق السياسي، والدكتورة هدي رءوف، مسئول مجموعة إدارة الأزمات، والمهندس طاهر أبوزيد، عضو لجنة الدمج والتأهيل.

النائب بلال حبش تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بني سويف التنسيقية الانجازات الملف الدولي الدولة المصرية قنوات اتصال

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

تفاصيل القبض على الراقصة صاحبة «المقطع المخل» بالعجوزة

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

حبس المتهم بالتعدى على سيدة وسرقة أموالها فى الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

د. منى حلمى

«أنا أو هى».. قصة قصيرة

علي سعدة

جولة فى مدينة الأحلام

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

صور

ندوة آفاق الترجمة في معرض القاهرة للكتاب 2023

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب عصور دانيال

ندوة أحمد أبوالغيط فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تمنع دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات في محيط القدس

هل يتوقف التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين؟..خبراء يجيبون

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس وحالات اختناق جنوب نابلس