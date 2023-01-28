الأهلى يستعجل وفاق سطيف لإرسال البطاقة الدولية لقيد القندوسى

استعجل مسؤولو الأهلي من إدارة نادي وفاق سطيف الجزائري، إرسال البطاقة الدولية لقيد الدولي الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق الجديد في القائمتين المحلية والأفريقية.

وكان الأهلي قد أعلن تعاقده مع أحمد القندوسي لمدة 4 مواسم ونصف قادمًا من وفاق سطيف الجزائري.

وسيكون اللاعب متاحًا للمشاركة مع الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، خاصةً أنه لم يشارك مع فريقه في أي مسابقة قارية هذا الموسم.

وكان وفاق سطيف قد احتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الجزائري في الموسم الماضي.

