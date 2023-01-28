السبت 28 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلى يستعجل وفاق سطيف لإرسال البطاقة الدولية لقيد القندوسى

أحمد القندوسي
أحمد القندوسي

استعجل مسؤولو الأهلي من إدارة نادي وفاق سطيف الجزائري، إرسال البطاقة الدولية لقيد الدولي الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق الجديد في القائمتين المحلية والأفريقية.

وكان الأهلي قد أعلن تعاقده مع أحمد القندوسي لمدة 4 مواسم ونصف قادمًا من وفاق سطيف الجزائري.

وسيكون اللاعب متاحًا للمشاركة مع الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، خاصةً أنه لم يشارك مع فريقه في أي مسابقة قارية هذا الموسم.

وكان وفاق سطيف قد احتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الجزائري في الموسم الماضي.
 

الاهلى وفاق سطيف الجزائري أحمد القندوسي الدوري الجزائري دورى ابطال افريقيا

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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