«فيركلو».. تطبيق لبيع وشراء واستبدال المنتجات المختلفة في «شارك تانك»

عرض محمد الخولي، متسابق حلقة اليوم من برنامج اكتشاف رواد الأعمال والمبدعين والمبتكرين “شارك تانك” مشروع “فيركلو” وهو تطبيق لبيع وشراء المنتجات المستخدمة أو تبديلها بين العملاء وبعضهم، وتقسيط سعر المنتجات، واستخدام الذكاء الاصطناعي بالمشروع.

وأوضح “الخولي” إنه جاءت فكرته بسبب الملابس والمنتجات المستخدمة مرة ولم تستخدم مرة أخرى من قبل المستهلك خاصة بسبب تغيير الوزن والذوق، مؤكدا أن التطبيق يتيح فرصة استبدال المنتجات بين المستخدمين.

يذكر أن شارك تانك - Shark Tank هو برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة فى كافة المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادا على مدى جاذبية العرض الذى يقدمه صاحب الفكرة، ويتم تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين، وقد تم عرض 14 موسما من البرنامج فى الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول فى عالم المال والأعمال على مستوى العالم، كما تم إنتاج البرنامج فى 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمى لتميزه فى الفكرة التى يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب فى عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات فى مختلف المشروعات.

وتضم لجنة تحكيم بالبرنامج كلا من: أحمد السويدى الرئيس والمدير التنفيذى لشركة السويدى إليكتريك، وهيلدا لوقا المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة MITCHA، محمد منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من "شركة إنفينيتى سولار" وشركة "انفينيتى كابيتال انفستمنت"، عبد الله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، محمد فاروق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs، أيمن عباس رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيساً لـ5 شركات مختلفة.