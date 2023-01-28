السبت 28 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إنتر يقلب تأخره أمام كريمونيسى لفوز بثنائية فى الدورى الإيطالى

إنتر
إنتر

حول نادي إنتر تأخره بهدف أمام نظيره كريمونيسي، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ20 لبطولة الدوري الإيطالي، لانتصار بهدفين مقابل هدف.


الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.


واستحوذ إنتر على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، كما كان الطرف الأكثر على مستوى المحاولات الهجومية، مقابل أداء هجومي متوسط من قبل فريق كريمونيسي.


وسجل النيجيري ديفيد أوكيريكي، هدف التقدم لفريق كريمونيسي، في الدقيقة 11 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس أندري أونانا.

 

واستمرت المحاولات من قبل لاعبي إنتر للعودة في النتيجة، وتسجيل هدف التعادل، حتى سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 21.


واستحوذ إنتر على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 69% مقابل 31% لصالح لاعبي فريق كريمونيسي.


وفي الشوط الثاني، واصل إنتر استحواذه على مجريات اللعب فيما هدأ الأداء الهجومي وجاء متوسطًا ومتبادلًا بين كلا الفريقين، لهز الشباك وتسجيل هدف التقدم.

 

وأضاف لاوتارو مارتينيز، الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 65 من عمر المباراة بصناعة من زميله إدين دزيكو.

 

واستمرت المحاولات الهجومية لتسجيل هدف ثالث لإنتر أو التعادل لفريق كريمونيسي، ولكن بدون جدوى.

 

وسدد لاعبو إنتر 10 كرات على المرمى من 30 محاولة، مقابل 4 تسديدات من 12 محاولة لفريق كريمونيسي.

 

واستحوذ إنتر على مجريات اللعب بنسبة 65%، مقابل 35% لصالح فريق كريمونيسي.

 

ورفع إنتر رصيده لـ40 نقطة، في المركز الثاني بترتيب الدوري الإيطالي بفارق 10 نقاط عن نابولي متصدر الترتيب بـ50 نقطة، فيما توقف رصيد كريمونيسي عند 8 نقاط في المركز الأخير بالترتيب، وبفارق نقطة واحدة عن سامبدوريا، صاحب المركز قبل الأخير في الترتيب برصيد 9 نقاط.

إنتر میلان كريمونيسي الدورى الايطالى الكالتشيو لاوتارو مارتينيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

وزير التعليم يحسم جدل إلغاء أجزاء من مناهج الترم الثانى للابتدائية والإعدادية

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

تحالف مصري إيطالي يتقدم بعرض لتدشين محطات كهرومائية بنظام الـBOO

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

د. منى حلمى

«أنا أو هى».. قصة قصيرة

علي سعدة

جولة فى مدينة الأحلام

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

صور

ندوة آفاق الترجمة في معرض القاهرة للكتاب 2023

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب عصور دانيال

ندوة أحمد أبوالغيط فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تمنع دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات في محيط القدس

هل يتوقف التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين؟..خبراء يجيبون

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس وحالات اختناق جنوب نابلس