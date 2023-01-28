إنتر يقلب تأخره أمام كريمونيسى لفوز بثنائية فى الدورى الإيطالى

حول نادي إنتر تأخره بهدف أمام نظيره كريمونيسي، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ20 لبطولة الدوري الإيطالي، لانتصار بهدفين مقابل هدف.



الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.



واستحوذ إنتر على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، كما كان الطرف الأكثر على مستوى المحاولات الهجومية، مقابل أداء هجومي متوسط من قبل فريق كريمونيسي.



وسجل النيجيري ديفيد أوكيريكي، هدف التقدم لفريق كريمونيسي، في الدقيقة 11 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس أندري أونانا.

واستمرت المحاولات من قبل لاعبي إنتر للعودة في النتيجة، وتسجيل هدف التعادل، حتى سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 21.



واستحوذ إنتر على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 69% مقابل 31% لصالح لاعبي فريق كريمونيسي.



وفي الشوط الثاني، واصل إنتر استحواذه على مجريات اللعب فيما هدأ الأداء الهجومي وجاء متوسطًا ومتبادلًا بين كلا الفريقين، لهز الشباك وتسجيل هدف التقدم.

وأضاف لاوتارو مارتينيز، الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 65 من عمر المباراة بصناعة من زميله إدين دزيكو.

واستمرت المحاولات الهجومية لتسجيل هدف ثالث لإنتر أو التعادل لفريق كريمونيسي، ولكن بدون جدوى.

وسدد لاعبو إنتر 10 كرات على المرمى من 30 محاولة، مقابل 4 تسديدات من 12 محاولة لفريق كريمونيسي.

واستحوذ إنتر على مجريات اللعب بنسبة 65%، مقابل 35% لصالح فريق كريمونيسي.

ورفع إنتر رصيده لـ40 نقطة، في المركز الثاني بترتيب الدوري الإيطالي بفارق 10 نقاط عن نابولي متصدر الترتيب بـ50 نقطة، فيما توقف رصيد كريمونيسي عند 8 نقاط في المركز الأخير بالترتيب، وبفارق نقطة واحدة عن سامبدوريا، صاحب المركز قبل الأخير في الترتيب برصيد 9 نقاط.