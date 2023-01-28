محمود البنا حكمًا لمباراة الزمالك وفيوتشر غدًا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين الحكم الدولي محمود البنا لإدارة مباراة الزمالك وفيوتشر غدًا الأحد في إطار الجولة 16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحددت لجنة الحكام، الحكم الدولي محمود البنا لإدارة مباراة الزمالك وفيوتشر بينما سيكون عمرو الشناوي حكم تقنية الفيديو.

وتضم قائمة الزمالك لمباراة فيوتشر كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي



خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - أحمد فتوح .



خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي .



خط الهجوم: سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه .