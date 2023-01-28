وزير الري يلتقي 7 أعضاء من مجلس نواب لبحث طلبات توفير المياه

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، على متابعة تنفيذ كافة المشروعات القومية الجارى تنفيذها حالياً، إضافة إلى جولات مستمرة بمختلف محافظات مصر للمتابعة على الطبيعة وحل أية معوقات.

كما لفت وزير الموارد المائية والري، إلى استمرار التواصل الدائم مع أعضاء مجلس النواب ولجنة الزراعة والري، وأيضًا المواطنين، وذلك للتعرف على كافة المشكلات والأزمات المتعلقة بتوفير مياه الرى اللازمة لمختلف الزراعات، والاستجابة لها وحسمها وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة لذلك.

توفير مياه الري اللازمة لمختلف الزراعات

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع عدد من أعضاء مجلس النواب وهم النائب عماد الدراجي، والنائب محمد الصمودي، والنائب محمد الدسوقي، والنائب إبراهيم الديب، والنائب محمد عيد أعضاء مجلس النواب، والنائب مصطفي عبد الغني عضو مجلس الشيوخ، وذلك لبحث كافة الطلبات المقدمة منهم فيما يتعلق بتوفير مياه الري، مع التوجيه بدراستها طبقاً للوائح والقوانين المنظمة.

حضر اللقاء بين وزير الموارد المائية والري وأعضاء مجلس النواب، كلا من المهندس على منوفى رئيس مصلحة الري، والمهندس محمد صالح رئيس هيئة الصرف، والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، والمهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار، والمهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ.

كما حضر اللقاء، المهندس أحمد نزيه رئيس الإدارة المركزية للاملاك بديوان عام الوزارة، وسالم عبد الله رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالديوان العام.