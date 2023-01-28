الأمسية الشعرية الثانية لأحمد عبدالمعطي حجازي بمعرض القاهرة للكتاب 2023 السبت 28/يناير/2023 - 11:42 م 1/28/2023 11:42:04 PM الأمسية الشعرية الثانية لـ أحمد عبدالمعطي حجازي تصوير: أحمد حسن شارك طباعة الأمسية الشعرية الثانية لـ أحمد عبدالمعطي حجازي الأمسية الشعرية الثانية ل أحمد عبدالمعطي حجازي الأمسية الشعرية الثانية ل أحمد عبدالمعطي حجازي الأمسية الشعرية الثانية ل أحمد عبدالمعطي حجازي الأمسية الشعرية الثانية ل أحمد عبدالمعطي حجازي الأمسية الشعرية الثانية ل أحمد عبدالمعطي حجازي الأمسية الشعرية الثانية ل أحمد عبدالمعطي حجازي الأمسية الشعرية الثانية ل أحمد عبدالمعطي حجازي الأمسية الشعرية الثانية ل أحمد عبدالمعطي حجازي الأمسية الشعرية الثانية ل أحمد عبدالمعطي حجازي الأمسية الشعرية الثانية ل أحمد عبدالمعطي حجازي شارك طباعة