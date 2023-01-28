السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تحالف مصري إيطالي يتقدم بعرض لتدشين محطات كهرومائية بنظام الـBOO

صور ارشيفية
صور ارشيفية

كشف المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية عن تقدم كيان إيطالي بعرض إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدشين محطات لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة المائية في عدد من المناطق المختلفه على مستوى الجمهورية.

وأضاف كمال في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الشركة الايطالية تقدمت بعرض لتدشين محطات مائية صغيرة بقدرات تتراوح ما بين 3 إلى 5 ميجاوات.

وأشار كمال إلى أن العرض الإيطالي تضمن إمكانية التعاون مع شركة مصرية في تدشين تلك المشروعات ليكون هناك تحالف في إطار التعاون المشترك.

وإشار إلى أن العرض تضمن تنفيذ المشروعات بنظام الـBOO البناء والتشغيل والتملك، موضحًا أن العرض يتضمن إمكانيه تنفيذ المشروعات المائية وقيام المستثمر ببيع الطاقة إلى عملائه أو قيام الشركة بشراء الطاقة من المستثمر.

وأوضح رئيس المحطات المائية أن الوزارة طلبت من الكيان الإيطالي تقديم دراسة كاملة حول العرض متضمن كافة عوامل التدشين وتكلفة التمويل بالإضافة إلى دراسة الأماكن المقترحه بالتنفيذ.

وأكد على أن مصر استنفدت أغلب مصادرها المائية من توليد الكهرباء لاسيما وأن إجمالي إنتاج شركة المحطات المائية يتجاوز 2850 ميجاوات حاليًا وتسعى الشركة لتحديث وتطوير كافة محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة المائية.

وأظهرت تقارير صادرة عن وزارة الكهرباء والطاقة ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المائية خلال الربع الثاني من العام المالي لحوالي 3237 جيجاوات ساعة بزيادة عن العام الماضي بحوالي 19%.

وتمتلك مصر 6 محطات طاقة كهرومائية بإجمالي قدرات 2850 ميجاوات تضم السد العالي بأقصى قدرات 2100 ميجاوات، وخزان أسوان 1 بقدرة 280 ميجاوات، وخزان أسوان 2 بقدرة 280 ميجاوات، وإسنا بقدرة 84.4 ميجاوات، ونجع حمادي بقدرة 66.2 ميجاوات، وأسيوط بقدرة 43.5 ميجاوات.

المحطات المائية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة الطاقة المائية محطات لانتاج الكهرباء

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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تحالف مصري إيطالي يتقدم بعرض لتدشين محطات كهرومائية بنظام الـBOO

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