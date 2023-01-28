السبت 28 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء مع وجود أجهزة التدفئة

الكهرباء
الكهرباء

أوضح الدكتور حافظ السلماوي، المدير التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء مع وجود أجهزة التدفئة في المنزل، قائلاً: "إن ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال أجهزة التدفئة يمكن أن يتم من خلال عدة طرق". 

وأضاف السلماوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، المذاع عبر فضائية cbc، أن أجهزة التكييف تنقسم إلى نوعين؛ الأول من أجهزة التكييف ذات دورة عكسية، بمعنى أن عملية التدفئة فيها تتم عكس دورة التكييف، أو أجهزة تكييف مزودة بعنصر حراري، بحيث يكون هو المسؤول عن عملية التدفئة. 

وأوضح أن هناك أنواعا من الدفايات؛ حيث الدفايات المصنوعة من الزيت، وأخرى يوجد بها عنصر متوهج، أو الدفايات التي تستخدم الغاز، لافتاً إلى أن الأكثر أماناً والأعلى كفاءة هو أجهزة التكييف ذات الدورة العكسية، يأتي من بعدها أجهزة التكييف صاحبة عنصر التدفئة أو دفايات الزيت. 

وأشار إلى أن الدفايات ذات العنصر المتوهج، من الممكن أن تكون مصدرا للحرائق إذا لم يراعى عاملان، إذا لم يراع قدرة المدخلات الكهربائية التي تغذي هذه التكييفات أو الدفايات ففي هذه الحالة من الممكن أن يحدث نوع من الإنصهار لبعض الأٍسلاك، أو انصهار للفيشة إذا كانت مركبة بواسطة فيشة كهربائية، فمن الممكن أن يكون ذلك عنصر خطورة آخر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

رئيس المفوضية الأوروبية: نقدر العلاقات الاستراتيجية مع شريك بحجم وثقل مصر

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

منتخب الجزائر يكشف لـ«الدستور»: هل يسافر أحمد قندوسى مع الأهلى فى مونديال الأندية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

د. منى حلمى

«أنا أو هى».. قصة قصيرة

علي سعدة

جولة فى مدينة الأحلام

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

صور

ندوة أحمد أبوالغيط فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

الأمسية الشعرية الأولى في معرض القاهرة للكتاب 2023

إقبال بمعرض الكتاب على "ياسين التهامى.. أسرار عميد دولة المداحين"

محطة تل أبيب

المزيد

«سيناريو حمل السلاح».. كيف تتحرك إسرائيل بعد عملية «النبى يعقوب» فى القدس؟

إصابة طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال بيت لحم

عملية إطلاق نار فى القدس.. وإصابة إسرائيليين