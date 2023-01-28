أوضح الدكتور حافظ السلماوي، المدير التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء مع وجود أجهزة التدفئة في المنزل، قائلاً: "إن ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال أجهزة التدفئة يمكن أن يتم من خلال عدة طرق".

وأضاف السلماوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، المذاع عبر فضائية cbc، أن أجهزة التكييف تنقسم إلى نوعين؛ الأول من أجهزة التكييف ذات دورة عكسية، بمعنى أن عملية التدفئة فيها تتم عكس دورة التكييف، أو أجهزة تكييف مزودة بعنصر حراري، بحيث يكون هو المسؤول عن عملية التدفئة.

وأوضح أن هناك أنواعا من الدفايات؛ حيث الدفايات المصنوعة من الزيت، وأخرى يوجد بها عنصر متوهج، أو الدفايات التي تستخدم الغاز، لافتاً إلى أن الأكثر أماناً والأعلى كفاءة هو أجهزة التكييف ذات الدورة العكسية، يأتي من بعدها أجهزة التكييف صاحبة عنصر التدفئة أو دفايات الزيت.

وأشار إلى أن الدفايات ذات العنصر المتوهج، من الممكن أن تكون مصدرا للحرائق إذا لم يراعى عاملان، إذا لم يراع قدرة المدخلات الكهربائية التي تغذي هذه التكييفات أو الدفايات ففي هذه الحالة من الممكن أن يحدث نوع من الإنصهار لبعض الأٍسلاك، أو انصهار للفيشة إذا كانت مركبة بواسطة فيشة كهربائية، فمن الممكن أن يكون ذلك عنصر خطورة آخر.