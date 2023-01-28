السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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دبلوماسي سابق: زيارة الرئيس السيسي لأذربيجان وأرمينيا ترسيخ للوجود المصري في القوقاز

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية السابق، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أذربيجان وأرمينيا، ترسخ الوجود المصري في منطقة القوقاز.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن منطقة القوقاز في غاية الأهمية استراتيجيًا، من وجهة نظر القوى الدولية أو الإقليمية، المتواجدة بكثافة في أذربيجان وأرمينيا، وهي 3 قوى إقليمية إيران وتركيا وإسرائيل.

ولفت إلى أن القوقاز امتداد للبوابة الشرقية للحدود المصرية، موضحا أن زيارة الرئيس لأرمينيا رسالة أن مصر موجودة والمصالح المصرية يجب أن تأخذ في الاعتبار، لافتًا إلى أن التعاون بين الدولتين سيتركز على الطاقة.

ونوه بأن أذربيجان تلعب دورا كبيرا في سوق الطاقة العالمي، ومصر مرشحة أن تكون أحد المحاور الرئيسية للطاقة، خاصة الغاز الطبيعي.

 

الرئيس السيسي أذربيجان أرمينيا زيارة السيسي لأذربيجان السيسي

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