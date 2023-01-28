لماذا تتمسك أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2 وسر مراوغة ألمانيا؟

سلط الكاتب الصحفي إبراهيم الجارحي، الضوء على أسباب تمسك أوكرانيا بدبابات ليونارد2، كما كشف سبب مراوغة ألمانيا في تسليمها لكييف.

وقال الجارحي، خلال تقديم برنامج "بالمنطق" على قناة القاهرة الإخبارية، إن دبابات تشالنجر2 تحتاج ذخائر مختلفة عن باقي دبابات حلف شمال الأطلسي، مما يجعل استخدامها معقدًا، بينما ليوبارد2 أخف وزنا وأسرع حركة، وتستخدم ذخائر معيارية.

وأوضح أن السبب الثاني في تمسك أوكرانيا بدبابات ليونارد2، يمكن لعدد من دول أوروبا أن تتبرع بها، لافتًا إلى أن أوروبا كلها تمتلك هذا النوع من الدبابات، ومنها هولندا وفنلندا والدنمارك، الذين أعلنوا استعدادهم لإعطائها لأوكرانيا شرط موافقة برلين.

ولفت إلى أن هذا النوع من الدبابات منتشر في دول أوروبا، يستخدمها 12 دولة، بالإضافة لكندا، كما أنها شاركت في حروب كوسوفا والبوسنة وأفغانستان، واستخدمها الجيش التركي في سوريا.

ونوه بأن السبب الثالث هو أن دبابات إم 1إبرامز غير عملية في المعركة، صيانتها مكلفة، وتستخدم وقود الطيارات، بينما ليبورباد 2 تستخدم الديزل.

سر مراوغة ألمانيا في تسليم الدبابات

أما عن سر مراوغة ألمانيا، قال الجارحي، إن استعداد الجيش الألماني القتالي أقل من دول أوروبا، وسيستغرق شهرًا كاملًا قبل تعبئة لواء مدرع بالكامل، وبرلين تأخذ في الحسبان رد الفعل الروسي الغاضب، حال تزويدها أوكرانيا بدبابات ليونارد2، لذا كانت مصرة على تنسيق مع الولايات المتحدة، وأن ترسل هي الأخرى دباباتها إلى كييف، حتى لا تتحمل ألمانيا المواجهة السياسية بمفردها، لأن شحن الدبابات لا يبشر بالخير للعلاقات الروسية الألمانية.