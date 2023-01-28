رسميًا.. مارسيليا يعلن توصله لاتفاق مع أنجيه لضم أوناحى

أعلن نادي مارسيليا الفرنسي، رسميًا، اليوم السبت، ضم المغربي عزالدين أوناحي من نظيره أنجيه خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

وأكد النادي عبر بيانه الرسمي، منذ قليل، توصله لاتفاق مبدئي مع أنجيه لضم عز الدين أوناحي لاعب المغرب بشكل نهائي.

Olympique de Marseille announces an agreement in principle with @AngersSCO, for the permanent transfer of @AzzedineOunahi to the club. pic.twitter.com/idAq9thvFD — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) January 28, 2023

أوناحي كان هدفا للعديد من الأندية الأوروبية بعد الأداء الرائع الذي ظهر به مع أسود أطلس في مونديال قطر الشهر الماضي، وعلى رأسها نابولي الإيطالي.

وكرم نادي أنجيه الفرنسي، لاعبيه المغربيين عزالدين أوناحي وسفيان بوفال، بعد بطولة كأس العالم 2022.

وقاد عزالدين أوناحي وسفيان بوفال منتخب المغرب لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022 واحتلال المركز الرابع بعد الخسارة أمام كرواتيا في مباراة الميدالية البرونزية.

وقبل انطلاق مباراة أنجيه ولوريان، في الدوري الفرنسي، قدم سعيد شعبان رئيس النادي، كأسًا لعز الدين أوناحي وسفيان بوفال، لتهنئتهما على مشوارهما مع المغرب في كأس العالم 2022.

وغاب أوناحي وبوفال عن مباراة أنجيه وبوفال للراحة، حيث جلسوا في المدرجات لمتابعة المباراة.

وتشير تقارير صحفية إلى تلقي عزالدين أوناحي "22 عامًا" وسفيان بوفال "29 عامًا" عددًا من العروض للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، يستهدف ضم أوناحي، من أجل تدعيم صفوفه في "الميركاتو" الصيفي.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الإنجليزي، قدم أول عرض لأنجيه الفرنسي من أجل النجم المغربي، وقدره 20 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كإضافات ومكافآت في حال تأهل ليستر سيتي، إلى الموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن النادي الفرنسي يعتزم بشدة التفاوض على قيمة انتقال أوناحي، مشيرًا إلى أن أنجيه لا يسعى حاليًا في التفريط في خدمات أوناحي، على الرغم من الموقف الصعب للفريق في جدول دوري الدرجة الأولى الفرنسي.