رمضان عبدالمعز: ذكر نعم الله يؤدى لسكينة القلب والاطمئنان

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن الإيمان نعمة كبيرة من الله، ومن نعمه أن أنزل علينا أفضل رسله وأعظم كتبه.

وأضاف "عبدالمعز"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن من حقنا أن نفرح ولا نحمل الهم بدليل قوله تعالى "قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ"، مشيرًا إلى أن الناس مكتئبة ومهمومة، ولكن ذكر نعم الله يؤدي لسكينة القلب والاطمئنان.

لكل شخص مع الله حال

وتابع، أن كل شخص له مع الله حال، فهناك ناس تصل لله من باب الصدقة، وأخرى من باب الصيام، وأخرى من باب جبر الخواطر، وأخرى تصل من باب قضاء حوائج الناس، مؤكدًا أن هذا من كرم الله علينا.