السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة أسيوط الأهلية تشارك في وقائع أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

شهدت الدكتورة مها كامل غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، انطلاق وقائع أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية بجامعة الجلالة والذى افتتحه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم السبت، والذي ينظمه معهد إعداد القادة التابع للوزارة، بالتعاون مع جامعة الجلالة، خلال الفترة من 27 يناير الجاري حتى 1 فبراير المقبل، بمشاركة 700 طالب وطالبة.

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يأتي ذلك برعاية وزيري التعليم العالي والشباب والرياضة، وبحضور الدكتور محمد الشناوي القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة الأهلية، والدكتور  كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان، وعدد من رؤساء وممثلي الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وعمداء ومديري البرامج الأكاديمية بالجامعة وذلك بمقر جامعة الجلالة.

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وصرحت الدكتورة مها غانم، أن مشاركتها فى فعاليات أسبوع الجامعات الأهلية والتكنولوجية تأتى على رأس وفد يضم ١٨ طالبا وطالبة من طلاب جامعة أسيوط الأهلية، مؤكدة أهمية الملتقى على هذا النحو الحاشد حيث يضم أكثر من ٧٠٠ طالب وطالبة من مختلف الجامعات الأهلية والتكنولوجية على مستوى الجمهورية وهو ما يأتى انعكاساً لما تحظى به تلك الجامعات الجديدة من اهتمام ورعاية من الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي وسعيه المتواصل لإثراء الحركة العلمية وإتاحة فرص جديدة للبرامج التعليمية تعمل على زيادة مهارات الشباب ومواكبة التطور العالمى وتلبية الاحتياجات المتجددة لسوق العمل المحلى والدولى.

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وأكد الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن حرص إدارة الجامعة على مشاركة طلاب جامعة أسيوط الأهلية يأتى فى إطار استراتيجية الجامعة المهتمة بثقل شخصية الطالب وبنائها على نحو متكامل يجمع بين المهارات العلمية والشخصية عن طريق تشجيع الطلاب على ممارسة  الأنشطة الطلابية بكافة أشكالها الفردية والجماعية وبمختلف مجالاتها، مشيرا إلى أنه المقرر أن يشارك طلاب جامعة أسيوط الأهلية فى مختلف أنشطة الأسبوع والتى تتنوع ما بين أنشطة رياضية وثقافية وفنية وأنشطة علمية وتكنولوجية، فضلاً عن حضور  لقاء للطلاب مع شخصية الأسبوع للتحاور معه، ضمن مبادرة "ساند" وإقامة مسرح المنوعات، وتأتى مشاركة الوفد تحت إشراف الدكتور أحمد شريت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأبو العيون محمد مشرف طلابه وسهام بكر مشرفة طالبات.

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أسبوع الجامعات استراتيجية الجامعة إعداد القادة بحلوان التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الجديدة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى الدكتورة مها كامل غانم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوري

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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