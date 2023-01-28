السبت 28 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مباحث الغربية» تكثف جهودها للقبض على سيدة تركت طفلتها على إحدى السيارات

الطفل
الطفل

تكثف مباحث قسم ثان طنطا جهودها لكشف ملابسات العثور على طفلة رضيعة حديثة الولادة على كبوت إحدى السيارات بشارع محب. 

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على طفلة حديثة الولادة تركتها إحدى السيدات على كبوت سيارة بمنطقة شارع محب بطنطا.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وتم نقل الطفلة إلى حضانة الأطفال بمستشفى المنشاوي العام بطنطا.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مباحث الغربية تكثف جهودها للقبض سيدة تركت طفلة سيارات الملاكي

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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