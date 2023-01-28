السبت 28 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مُسنة هربت حشيشًا لابنها المحجوز بقسم التبين

حبس
حبس

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم السبت، بحبس سيدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بإدخال مخدرات لنجلها في حجز التبين، ومصادرة المضبوطات.

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة التبين يفيد بتمكن ضباط رجال وحدة مباحث التبين من ضبط ربة منزل حاولت إدخال قطعة حشيش لأحد المسجونين المودعين بحجز قسم شرطة التبين بصحبة نجلها.

فتم ضبط "هدى.ع"، 55 سنة، ربة منزل، مقيمة دائرة قسم شرطة التبين، بحوزتها قطعة من مخدر الحشيش داخل الزيارة المعدة لنجلها، المودع بحجز القسم على ذمة قضية مخدرات.

وبمواجهة المتهمة أنكرت التهمة المنسوبة إليها بحيازتها المواد المخدرة بقصد إدخالها لنجلها المودع بحجز القسم، وأضافت أن شخصا مجهولا أعطاها الحقيبة التي عثر بها على مخدر الحشيش لإدخالها إلى ابنه المحبوس بصحبة نجلها، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت نيابة التبين الجزئية التحقيق.

نيابة مايو والتبين الجزئية سيدة حبس حجز التبين مصادرة المضبوطات

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

رئيس الوزراء يوجه رسالة طمأنة للشعب المصرى

قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه

سقوط المتهم بالتحرش بسيدة والتعدي عليها بالضرب في الجيزة

أمير توفيق فى الجزائر لحسم صفقة انتقال «قندوسى» إلى الأهلى (صورة)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«أنا أو هى».. قصة قصيرة

علي سعدة

جولة فى مدينة الأحلام

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

صور

الأمسية الشعرية الأولى في معرض القاهرة للكتاب 2023

إقبال بمعرض الكتاب على "ياسين التهامى.. أسرار عميد دولة المداحين"

ندوة وثائق ومدونات لجنة تراث رواد المسرح الغنائى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال بيت لحم

عملية إطلاق نار فى القدس.. وإصابة إسرائيليين

بعد هجوم القدس.. مصر تحذر من مخاطر التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين