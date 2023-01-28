حبس مُسنة هربت حشيشًا لابنها المحجوز بقسم التبين

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم السبت، بحبس سيدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بإدخال مخدرات لنجلها في حجز التبين، ومصادرة المضبوطات.

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة التبين يفيد بتمكن ضباط رجال وحدة مباحث التبين من ضبط ربة منزل حاولت إدخال قطعة حشيش لأحد المسجونين المودعين بحجز قسم شرطة التبين بصحبة نجلها.

فتم ضبط "هدى.ع"، 55 سنة، ربة منزل، مقيمة دائرة قسم شرطة التبين، بحوزتها قطعة من مخدر الحشيش داخل الزيارة المعدة لنجلها، المودع بحجز القسم على ذمة قضية مخدرات.

وبمواجهة المتهمة أنكرت التهمة المنسوبة إليها بحيازتها المواد المخدرة بقصد إدخالها لنجلها المودع بحجز القسم، وأضافت أن شخصا مجهولا أعطاها الحقيبة التي عثر بها على مخدر الحشيش لإدخالها إلى ابنه المحبوس بصحبة نجلها، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت نيابة التبين الجزئية التحقيق.