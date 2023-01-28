رئيس جامعة المنصورة الأهلية يشارك في افتتاح أسبوع إعداد قادة الجامعات

شارك الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية، اليوم السبت، في فعاليات أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، والذى افتتحه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وينظمه معهد إعداد القادة التابع للوزارة، بالتعاون مع جامعة الجلالة، خلال الفترة من 27 يناير الجاري حتى 1 فبراير المقبل، بمشاركة 700 طالب وطالبة، برعاية وزيري التعليم العالي والشباب والرياضة، وبحضور الدكتور محمد الشناوي القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة الأهلية، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان، وعدد من رؤساء وممثلي الجامعات الأهلية والتكنولوجية، بمقر جامعة الجلالة.

وقد شارك وفد من طلاب جامعة المنصورة الاهلية للمنافسة فى فعاليات الأسبوع المختلفة تحت إشراف حسن أبو الوفا مسئول رعاية الطلاب.

ورحب الدكتور أيمن عاشور بكل الوفود المشاركة من الجامعات الأهلية والتكنولوجية، أساتذة وطلابًا وعاملين، موجهًا خالص شكره لأسرة جامعة الجلالة ومعهد إعداد القادة، ولكل القائمين على تنظيم هذه الفعالية المهمة، متمنيًا للأسبوع كل النجاحفي تحقيق أهدافه، وأن يكون إسهامًا حقيقيًّا في تحقيق مزيد من التواصل والتفاعل الإيجابي بين الطلاب، من خلال ما يجمعهم من مودة، وما يشتركون فيه من فعاليات متنوعة.

وأكد عاشور أهمية انعقاد فعاليات هذا الأسبوع، الذي يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة لأبنائها الشباب، والعمل على تكوين شخصياتهم السوية المستقلة، وتسليحهم بمختلف المهارات والقدرات العلمية والشخصية، التي تجعلهم عناصر صالحة لمجتمعها ووطنها، موضحًا أن التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والأهلية والبرامج الدراسية الجديدة، يستهدف في الأساس تسليح الشباب بالمهاراتالمطلوبة لسوق العمل.

وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بدعم الأنشطة الطلابية، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز بناء الشخصية المتكاملة للطالب، وتحرص الدولة المصرية وبتوجيهات ورعاية ودعم من القيادة السياسية على توسيع قواعدها، مؤكدًا أن أهمية الأنشطة الطلابية ليس فقط لكونها تساهم فيبناء شخصية الطلاب السوية، واستغلال طاقاتهم وحماسهم في أنشطة تفيدهم وتفيد مجتمعهم، بعيدًا عن الأفكار الهدامة وغير السوية، وإنما أيضًا لكونها تساعدنا على اكتشاف ما يملكه الطلاب من مهارات ومواهب في مختلف مجالات النشاط الطلابي العلمي، والبحثي، والرياضي، والفني، والأدبي، والعمل على صقلها، بحيث تصبح الجامعات والمعاهد مصانع تمد مختلف مجالات الإبداع بمواهب وأبطال منشأنهم رفع اسم مصر عاليًا في مجالات التنافس الشبابي إقليميًا ودوليًا.

وأكد حرص واهتمام القيادة السياسية على إعداد وتأهيل جيل من الشباب قادر على المشاركة في بناء مصر وصنع مستقبلها المشرق، مشيرًا إلى أهمية استغلال قدرات وطاقات وإبداعات الشباب في خدمة الوطن من خلال تسليحهم بالفكر الرصين والعلم المستنيرفي مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

جدير بالذكر أن برنامج افتتاح أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية تضمن عروضًا استعراضية، وطابور عرض للجامعاتالمشاركة، وحفلاً غنائيًّا لكورال كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، وسوف تتنوع أنشطة الأسبوع ما بين أنشطة رياضية (كرة قدم،خماسية، تنس طاولة، تنس أرضي) وأنشطة ثقافية من خلال دوري المعلومات، وأنشطة اجتماعية (مسابقة الشطرنج، مسابقة الطالب المثاليوالطالبة المثالية) وأنشطة فنية (مسابقات الموسيقى، ومسابقات الفنون التشكيلية) وأنشطة علمية وتكنولوجية، فضلاً عن تنظيم لقاء للطلابمع شخصية الأسبوع؛ للتحاور معه، ضمن مبادرة "ساند" وإقامة مسرح المنوعات.