السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نقيب المحامين ينعى الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات

محمد نور فرحات
محمد نور فرحات

نعى نقيب المحامين عبد الحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجلس النقابة العامة، الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق- جامعة الزقازيق، والمحامي بالنقض، والفقيه الدستوري.

وجاء نص النعي كالآتي: ببالغ الحزن والأسى أتقدم بصادق عزائي ومواساتي وأعضاء مجلس النقابة العامة، في وفاة الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون وتاريخه ـ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق ـ والمحامي بالنقض، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أفراد العائلة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الدكتور محمد نور فرحات هو أستاذ فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق- جامعة الزقازيق، فقيه دستوري، ومحام بالنقض، له مواقف عدة في الشأن العام وقضايا الدستور والقانون المصري وحقوق الإنسان وهو أحد الشخصيات البارزة في هذا المجال.

المناصب التي تقلدها

– كبير مستشاري الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان.

– استعانت به الأمم المتحدة لوضع دستور دولة المالديف، ولتقييم احتياجات السودان في مجال المساعدة الفنية في حقوق الإنسان، كما استعانت به المنظمة الدولية في تقارير التنمية البشرية عن الحريات والمرأة في الوطن العربي.

– عضو مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان سابقاً بتونس.

– مدير مركز البحوث القانونية باتحاد المحامين العرب سابقاً.

– عضو سابق بالمجلس الأعلى للثقافة.

– عضو المجلس الأعلى للصحافة.

– نائب رئيس المجلس القومي للمرأة سابقاً.

– عضو مجلس أمناء بالحزب المصري الديمقراطي.

 

الجوائز

– حائز على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2003.

– حائز على جائزة التفوق في العلوم الاجتماعية عام 2001.

 

كتاباته

له كتابات عديدة في شكل كتب ومقالات في مجالات فلسفة وتاريخ القانون وعلم الاجتماع القانوني وقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومن كتبه؛ التاريخ الاجتماعي للقانون، وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، والبحث عن العقل حوار مع فكر الحاكمية والنقل.

نقيب المحامين عبد الحليم علام محمد نور فرحات الامم المتحدة حقوق الإنسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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