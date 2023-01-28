بعد انتشار نسكافيه مغشوش.. برلمانى يطالب الحكومة بتشديد الرقابة على المصانع

تقدم شحاتة أبوزيد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجّه إلى رئيس الوزراء ووزيري التموين والصناعة، بشأن انتشار النسكافيه المغشوش والمضروب في الأسواق.

وأضاف النائب شحاتة أبوزيد أن النسكافيه المغشوش والمضروب تم تصنيعه داخل أحد مصانع «بير السلم»، التى تقوم بتقليد منتجات كبرى الشركات ولكنها تستخدم مواد غير مطابقة للمواصفات والمعايير، معقبا: «المصنع استخدم بودرة البلاط لإنتاج النسكافيه».

وتساءل عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن أسباب انتشار الأغذية المغشوشة والمضروبة، قائلا: «كيف تترك الحكومة هذه المصانع التي تعمل دون ترخيص وتستخدم مواد غير مطابقة للمواصفات تعرض صحة المواطنين للخطر؟».

وطالب الحكومة بضرورة تكثيف الجهود لضبط الأسواق ومنع تسرب السلع المغشوشة والمضروبة إلى السوق، مشددا على أهمية مواجهة مصانع «بير السلم» التي تستخدم مواد غير مطابقة للمواصفات تهدد سلامة المواطنين، وتؤثر بالسلب على الصناعة.