السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل استئناف أحمد عز على حكم المصروفات الدراسية لـ11 فبراير

أحمد عز وزينة
أحمد عز وزينة

قررت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على حكم أول درجة، بإلزامه بدفع مبلغ 20 ألف جنيه إسترليني و552 جنيهًا إسترلينيًا مصروفات دراسية لتوأم الفنانة زينة، زين الدين وعز الدين، إلى جلسة 11 فبراير المقبل.

وكان قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة في مدينة نصر، رفض للمرة الخامسة طلب أحمد عز بتحويل توأمه من الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى، لتؤكد المحكمة أحقية زينة في الولاية التعليمية على طفليها.

محكمة أسرة مدينة نصر الفنانة زينة الفنان أحمد عز

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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