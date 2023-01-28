شهدت أسعار البترول في نهاية الأسبوع الماضي، انخفاضا طفيفا، فقد محت المؤشرات على قوة الإمدادات النفطية الروسية إثر بيانات أظهرت نموا أفضل من المتوقع للاقتصاد الأمريكي وآمال في تعافي سريع للطلب الصيني.

انخفاض أسعار البترول العالمية وخام برنت يسجل 86.66 دولار

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا أو 0.9 بالمئة لتجري تسويتها عند 86.66 دولار للبرميل، مرتفعة ثلاثة سنتات فقط عن تسوية الأسبوع الماضي. وهبط سعر الخام الأمريكي 1.33 دولار بما يعادل 1.6 بالمئة إلى 7.68 دولار عند التسوية بانخفاض قدره اثنين بالمئة على أساس أسبوعي.

ومن المتوقع زيادة تحميل النفط من الموانئ الروسية في البلطيق بنسبة 50 بالمئة هذا الشهر مقارنة مع ديسمبر إذ يحاول البائعون الوفاء بالطلب القوي في آسيا والاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وفي الصين، انخفضت حالات الإصابة الحرجة بكوفيد-19 بنسبة 72 بالمئة من مستويات الذروة التي بلغتها في وقت سابق من الشهر الجاري، بينما تراجع معدل الوفيات اليومية بين مرضى الفيروس في المستشفيات بنسبة 79 بالمئة عن مستويات الذروة مما يشير إلى احتمال عودة الاقتصاد الصيني لحالته الطبيعية ويعزز التوقعات بتعافي الطلب على النفط.

وفي سياق منفصل، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فى إطار زيارته الحالية للأردن، جلسة مباحثات مع نظيره الأردنى الدكتور صالح الخرابشة بحثا خلالها الاستراتيجيات التي تم وضعها لتأمين توفير وتنويع مصادر الطاقة بين البلدين طبقاً والاليات التي تحافظ على امن الطاقة في كليهما، وخطط واستراتيجيات الحكومتين في التعامل مع مشروعات تنمية الغاز الطبيعي، كما بحث الجانبان أوجه التعاون الثنائي والاستفادة من تبادل الخبرات واستغلال كافة الطاقات تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية في كلا البلدين الرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بدراسة تنفيذ مشروعات مشتركة مما يعظم المردود الاقتصادي على البلدين الشقيقين.