رئيس الوزراء مطمئنًا المصريين: نتحرك لعبور الأزمة الحالية واستقرار الأسعار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه في زيارة مدينة حدائق العاصمة إحدى مدن الجيل الرابع التي صدر لها قرار رئاسي قبل عامين فقط، وتفقدنا اليوم أول حي سكني ينتهي تنفيذه بواقع ٣٠ ألف وحدة ضمن مبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين".

وتابع مدبولي، خلال مؤتمر صحفي له عقب انتهاء جولته في مدينة حدائق العاصمة، إن تم إنشاء ٣٠ ألف وحدة سكنية في المدينة ضمن برنامج الرئيس "سكن لكل المصريين"، وتفقدنا كافة الخدمات من ملاعب ومركز صحة ومدارس وخلافه.

وأضاف قاىلا: «ننشئ ٧٠ ألف وحدة جديدة تتراوح مساحاتها بين ٧٥ و٩٠ و١١٠ و١٥٠ مترا، لتصل عدد الوحدات لـ١٠٠ ألف وحدة، وهذا هو النمط الذي يكلفنا به الرئيس، وما تتيحه الدولة هو السكن المحترم والسكن الأمن».

وقال رئيس الوزراء، استغل الجولة في الإعلان عن أنه على مدار الأيام القليلة الماضية هناك واحدة من الوكالات العالمية "ستاندرد" ثبتت تصنيف الاقتصاد المصري ورويترز أيضا تكلمت عن توقعات مبشرة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

واضاف: «أطمئن المصريين، متوسط البضائع الموجودة حاليا هو نفسه الذي كان قبل نوفمبر الماضي أي أن دورة الحياة عادت لتعمل المصانع بكافة أنواعها».

وأكد رئيس الوزراء أن شغلهم الشاغل كحكومة هو استقرار الأسعار الفترة المقبلة ووفرة السلع، مضيفا أن المبادرة التي أعلنت عنها الدولة بـ١١% لدعم الصناعة ستبدأ تفعيلها من الأسبوع المقبل بالتنسيق مع البنك المركزي، كما وافقنا على مجموعة من الإجراءات فى مجلس الوزراء الأسابيع الماضية، مثل رفع الغرامات والفوائد طالما أن المصنع الذي ينشئ مصنعه جاد، والتأخير لم يكن بسببه، أيضا وافقنا على مدة ٦ أشهر إضافية، فترة سماح للمتعثرين.

وتابع رئيس الوزراء قائلا: «كل ما يهمنا هو أن تتحرك قطاعات الصناعة والزراعة والقطاعات الإنتاجية».

وكشف رئيس الوزراء عن أن المصدر من العام المالي الجديد سيصرف قيمة الدعم المخصص له لدعم الصادرات فى مدة ٣ أشهر على الأكثر، وهناك توجيه للسيد وزير المالية فى هذا الشأن.

وتابع: «ناقشت مع وزير الصناعة وعدد من المسئولين استراتيحية تطوير الصناعة وهناك خارطة طريق واضحة ستعلن خلال أسابيع من قبل الدولة».

وفى إطار توسيق قاعدة الاستفادة ومشاركة ملكية المصريين لكل المؤسسات العامة، قال مدبولي إن مجلس الوزراء سيعلن خلال أسبوعين عن الشركات التي ستطرح خلال ٢٠٢٣.

وأنهى كلمته قائلا: «أحب أن أطمئن كل الشعب المصري، كلنا نتحرك سويا للمرور بخصوص تلك الأزمة، وتشغيل المصانع من شأنه أن يتسبب فى استقرار الأسعار».