السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة اشتراكه فى مشاجرة وتجمهر بالأسلحة بالإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية

 قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهم "ا.ص.خ"، ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاشتراك في التجمهر وحيازة أسلحة بالقضية المقيدة برقم 13081 لسنة 2013 جنايات قسم شرطة العطارين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحيم على مرسى والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين، بنشوب مشاجرة وتجمهر بأحد شوارع القسم وحيازة أسلحة نارية بدائرة القسم.

محكمة جنايات الإسكندرية السلاح والذخائر قسم شرطة العطارين المستشار محمد عبد الحميد الخولى الأجهزة الأمنية

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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