السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف: نرد على المتطاولين على القرآن عمليًا بخدمة «كتاب الله»

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه سيتم أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل، بمسجد الإمام الحسين بتلاوة نصف حزب من القرآن "ربعين"، ويؤم المصلين كبار قراء الجمهورية.

وقال وزير الأوقاف، في مؤتمر صحفي لاستعراض تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن، السبت، بأحد فنادق القاهرة، إن الأمر في صلاة التراويح للتوافق بين الإمام والمصلين دون إفراط أو تفريط، والأمر فيه توسعة.

وأكد جمعة أن الوزراة ترد ردا عمليا على المتطاولين على كتاب الله عز وجل، مشيرًا إلى أنه كلما حدث أي تطاول على كتاب الله يزيد عدد الباحثين عن الحق، مشددًا على أن حفظ القرآن هو أحد المعاني التي نأخذها من اسم الله عز وجل.

وقال وزير الأوقاف: "لن ننجر إلى صراعات لفظية، وإنما يكون من خلال خدمة كتاب الله"، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي راعي القرآن وأهله، الذي وجه بمضاعفة مكافآت الفائزين في المسابقة من ذوي الهمم والناشئة، وتم رفعها من ٣٠ إلى ٦٠ ألفا.

اداء صلاة التراويح آداء صلاة الإمام الحسين العالمية للقرآن السبت المقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ب الدكتور محمد مختار جمعة

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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