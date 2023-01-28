السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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رئيس الوزراء: إعلان خطة طرح مجموعة من الشركات فى البورصة خلال أسبوعين

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القطاع الخاص مهم جدًا، مشيرًا إلى أنه في إطار تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وتنشيط البورصة، فإن مجلس الوزراء في أقل من أسبوعين سيعلن بصورة كاملة عن خطة طرح كل الشركات المزمع طرحها بأسمائها على مدار عام 2023.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن هذا يؤكد خطة الدولة التي سيتم إعلانها بالكامل، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان أسماء جميع الشركات.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «عاوز أطمئن الشعب، الدولة تعمل في كل مكان، الرئيس السيسي يتحرك والحكومة وكلنا نتحرك خلفه لعبور تلك الأزمة العالمية الكبيرة جدًا».
وأشار إلى أن الدولة اليوم تسير في خطوات للأفضل، مؤكدًا أن أهم شيء عودة القطاع الإنتاجي بكامل طاقته، وأن ذلك قادر على إحداث التوازن في أسعار المنتجات خلال الفترة المقبلة.

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