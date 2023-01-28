السبت 28 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 153 محضرًا تموينيًا خلال حملات تفتيشية بالمنوفية

محضر تمويني
محضر تمويني

وجّه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، باستمرار شن الحملات التموينية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية؛ لمتابعة توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار، حيث تم اليوم السبت، تحرير (153) محضرًا تموينيًا بنطاق المحافظة خلال الحملات اليومية التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

وتنوعت المحاضر بين (44) محضر مخالفات مخابز، نقص وزن وعدم الالتزام بالمواصفات، و(109) محاضر مخالفات أسواق، لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وسلع مجهولة المصدر بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط (700) كجم أرز حر، (500) كجم لحوم مجمدة، (400) كجم مكرونة جميعها مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محضرين جنح ضد مسؤولي محلان لتجارة السلع الغذائية أحدهم بناحية كفر داود بالسادات، والآخر بناحية شارع السلخانة بمنوف لحيازتهم كمية  قدرها (700) كجم أرز حر مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي.

كما تم تحرير محضر جنح ببركة السبع ضد صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة لحيازته كمية قدرها (500) كجم لحوم مجمدة مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي ، فيما تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بمنوف لحيازته كمية قدرها (400) كجم مكرونة مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي.

من جهته، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز فى شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكدًا أن الدولة بكل أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظًا على حقوق المواطنين.

إحكام الرقابة علي الأسواق أزيد من السعر الرسمي أحب إحكام الرقابة الاسواق

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

الزيارة الأولى من نوعها.. الرئيس السيسى يصل أرمينيا

رئيس الوزراء: إعلان خطة طرح مجموعة من الشركات فى البورصة خلال أسبوعين

ضبط مالك مصنع لإنتاج أعلاف حيوانية بالشرقية بحوزته 10 أطنان

وزير التجارة والصناعة يترأس وفد مصر بقمة رؤساء الدول وقادة الأعمال بغانا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

صور

إقبال بمعرض الكتاب على "ياسين التهامى.. أسرار عميد دولة المداحين"

ندوة وثائق ومدونات لجنة تراث رواد المسرح الغنائى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

جولة داخل معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

عملية إطلاق نار فى القدس.. وإصابة إسرائيليين

بعد هجوم القدس.. مصر تحذر من مخاطر التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

عقب الإدانة.. أول تحرك من بايدن بعد هجوم القدس الشرقية