تحرير 153 محضرًا تموينيًا خلال حملات تفتيشية بالمنوفية

وجّه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، باستمرار شن الحملات التموينية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية؛ لمتابعة توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار، حيث تم اليوم السبت، تحرير (153) محضرًا تموينيًا بنطاق المحافظة خلال الحملات اليومية التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

وتنوعت المحاضر بين (44) محضر مخالفات مخابز، نقص وزن وعدم الالتزام بالمواصفات، و(109) محاضر مخالفات أسواق، لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وسلع مجهولة المصدر بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط (700) كجم أرز حر، (500) كجم لحوم مجمدة، (400) كجم مكرونة جميعها مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محضرين جنح ضد مسؤولي محلان لتجارة السلع الغذائية أحدهم بناحية كفر داود بالسادات، والآخر بناحية شارع السلخانة بمنوف لحيازتهم كمية قدرها (700) كجم أرز حر مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي.

كما تم تحرير محضر جنح ببركة السبع ضد صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة لحيازته كمية قدرها (500) كجم لحوم مجمدة مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي ، فيما تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بمنوف لحيازته كمية قدرها (400) كجم مكرونة مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي.

من جهته، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز فى شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكدًا أن الدولة بكل أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظًا على حقوق المواطنين.