السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط كميات من الأرز والمكرونة بأحد مخازن السلع غير المرخصة فى الفيوم

ضبط كميات كبيرة من
ضبط كميات كبيرة من الأرز والمكرونة والدقيق

تمكنت حملة برئاسة المهندس محمود هاشم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، وقيادات المركز، بالتنسيق مع مديرية التموين تحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل الوزارة، من ضبط كميات كبيرة من الأرز والمكرونة والدقيق المدعم داخل أحد المخازن غير المرخصة بناحية بندر سنورس، قبل تعبئتها وإعادة بيعها بالسوق السوداء.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع، للحفاظ على استقرار الأسعار وضبط تجار السوق السوداء ومحتكري السلع الغذائية.

كانت معلومات قد وردت تفيد بقيام أحد الأشخاص بإدارة مخزن غير مرخص للسلع الغذائية بناحية أبوشارود ببندر سنورس، وقيامه بتجميع سلع تموينية مدعمة، مثل السكر والأرز والزيت والمكرونة، وإعادة تعبئتها في أكياس أخرى تحمل أسماء شركات معروفة، بقصد الاتجار فيها وتحقيق مكاسب مادية، وذلك بالمخالفة للقانون 95 لسنة 1945، والقانون 109 لسنة 1980، والقرار الوزاري رقم 45 لسنة 2022، والقرار الوزاري 453 لسنة 1954، والقانون 281 لسنة 1994.  

على الفور، تم تشكيل حملة تموينية مكبرة توجهت إلى موقع البلاغ، وتبين أنه عبارة عن مخزن كبير له باب حديد مغلق من الخارج، وتم العثور بداخل المخزن على كميات كبيرة من السلع الغذائية، وفوارغ أكياس سكر تمويني مدعم، وفوارغ أكياس مكرونة تموينية مدعمة، وفوارغ لأكياس أخرى لتعبئة الأرز والسكر والمكرونة تحمل أسماء وهمية، كما تم العثور على ماكينة تغليف، وميزان، وبانيو لزوم إعادة التدوير والتغليف.

كما تم العثور على سلع غذائية معبأة في أكياس مدون عليها أسماء شركات معتمدة وعلامات تجارية معروفة، وبحصر السلع الغذائية التي تم ضبطها بالمخزن تبين أنها عبارة عن 2510 كيلو أرز تمويني، و2475 كيلو مكرونة تموينية، و225 كجم دقيق، و160 كيلو عدس، و96 زجاجة زيت تمويني، و4600 كيس ملح طعام، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط كميات كبيرة من الأرز والمكرونة والدقيق
ضبط كميات كبيرة من الأرز والمكرونة والدقيق
ضبط كميات كبيرة من الأرز والمكرونة والدقيق
ضبط كميات كبيرة من الأرز والمكرونة والدقيق
ضبط كميات كبيرة من الأرز والمكرونة والدقيق
ضبط كميات كبيرة من الأرز والمكرونة والدقيق
ضبط الأرز والمكرونة مخازن السلع غير المرخصة بسنورس الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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