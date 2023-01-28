السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«النترات» بـ 8 آلاف جنيه.. أسعار الأسمدة الأزوتية اليوم السبت

الأسمدة
الأسمدة

شهدت أسعار الأسمدة الأزوتية، استقرارًا في الأسواق، اليوم السبت.

وجاءت الأسعار كالتالي:

- أسعار الأسمدة الآزوتية اليوم

- أسعار النترات اليوم 8000 جنيه للطن.

- أسعار الفوسفات الناعم اليوم  12.5% بلغت 2500 جنيه.

- أسعار الفوسفات الخشن اليوم 12.5% سجلت 3500 جنيه.

وكشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن هناك زيادة واضحة فى أداء صادرات القطاع خلال ٢٠٢٢، حيث بلغت قيمة صادراته ولأول مرة نحو ٨.٦٢٩ مليار دولار، حيث حققت معدل نمو غير مسبوق بلغت نسبته ٢٣% عما تحقق خلال العام السابق عليه، والذي بلغت قيمة صادراته نحو ٧.٠٣٣ مليار دولار.

وشهدت صادرات الصناعات الكيماوية زيادة واضحة، وكان أبرزها صادرات الأسمدة بنسبة زيادة ٤٢%، لتبلغ ما قيمته ٣.٣٨٩ مليار دولار مقارنة بنحو ٢.٣٩٠ مليار دولار خلال ٢٠٢١ وزادت صادرات اللدائن بنسبة طفيفة بلغت ١%، لتصل إلى ما قيمته ٢.٤٦١ مليار دولار خلال ٢٠٢٢ مقارنة بـ٢.٤٢٨ مليار دولار خلال ٢٠٢١ وزادت صادرات الكيماويات غير العضوية  بنسبة  ١٠٥%، لتبلغ إجمالي قيمة صادراتها ١.٣١٦ مليار دولار مقارنة بنحو ٦٤٠.٦٦ مليون دولار خلال ٢٠٢١، وزادت صادرات الكيماويات المتنوعة بنسبة ٢٥%، حيث بلغت ٢٦٧مليون دولار مقارنة بنحو ٢١٢.٦٩ مليون دولار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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