النشرة المرورية| انتظام حركة السيارات على الطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة

شهدت حركة المرور صباح اليوم السبت، انتظام وسيولة على الطرق الرئيسية في محافظتيّ القاهرة والجيزة، وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور لمواجهة أي تكدس أو معوقات في حركة السير.

وتميزت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بالانتظام، بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائري اتجاه الصعيد والوراق والمريوطية وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، وانسابت أيضًا حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، ويشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبدالمنعم رياض، ومناطق وسط البلد سيولة مرورية.

وسادت حالة من السيولة والانتظام في حركة السير، بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، وتميزت الحركة المرورية بجميع المداخل المؤدية للميدان، وأعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح بالسيولة والانتظام.

وانسابت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبدالمنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.