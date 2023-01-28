السبت 28 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تراجع النفط عالميًا بسبب تغيّر خريطة الناقلات إلى آسيا

النفط
النفط

تراجع أسعار النفط عالميًا بداية في التعاملات الآسيوية، مع استمرار الخسائر بسبب إعادة توجيه العديد من صادرات الخام الخاصة الروسي الذي يباع بسعر منخفض لمجموعة من المشترين، بينهم الهند والصين وتركيا.

وسجل خام برنت تراجع بنسبة 1.30% إلى 86.33 دولار للبرميل.

فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.38 دولار للبرميل، بما يعني تراجع 2.01%، وسط تداولات تفاؤل بشأن انتعاش الطلب في الصين الأمر الذي يعزز الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويذكر أنه أصبحت الشحنات من الموانئ الواقعة في شرق روسيا إلى الصين أكثر شيوعا مع توسيع الصين لحصص التصدير إلى مصافي التكرير، ما دفعها إلى ضخ الديزل وغيره من أنواع الوقود.

وفي وقت سابق كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية البيانات من شركة تتبع السفن "سباير جلوبال" التي أظهرت مسارات حوالي 3 آلاف سفينة مماثلة، لتجد تلك التي تغادر الموانئ الروسية قبل وبعد الحرب الروسية في 24 فبراير.

وفي تلك الأثناء، أضعفت مسارات الشحن الأطول التي سجلتها بيانات "سبير جلوبال" السوق العالمية للناقلات مع ظهور "أسطول ظل" من السفن لمساعدة الصادرات الروسية على تجنب العقوبات الغربية.

في عام 2021، اتجهت الناقلات المغادرة موانئ البلطيق الروسية إلى مشترين في الدول الإسكندنافية، والمملكة المتحدة، وهولندا، وغالبا ما يتم تفريغ محتوياتها في روتردام؛ أحد أكبر مراكز النفط في العالم.

وتوقفت تلك الرحلات السريعة إلى حد كبير قبل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسية المنقولة بحرا الشهر الماضي. واتجهت مصافي التكرير الأوروبي إلى الشرق الأوسط، وغرب أفريقيا، والأمريكتين، من أجل الخام.

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أسعار النفط عالمي ا الهند الصين تركيا غرب تكساس الوسيط الأمريكي خام برنت مصافي التكرير الوقود

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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