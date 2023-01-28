السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استكمال إعادة محاكمة 10 متهمين في «فض اعتصام رابعة»

محاكمة
محاكمة

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، اليوم السبت، نظر إعادة محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة "ميدان هشام بركات حاليًا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض الاعتصام.

فض اعتصام رابعة محكمة بدر الدائرة الثانية ارهاب محاكمة 10 متهمين المستشار محمد حماد

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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