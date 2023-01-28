السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ناثان آكى يقود مانشستر سيتى للفوز على أرسنال فى كأس الاتحاد الإنجليزى

ناثان آكي يسجل هدف
ناثان آكي يسجل هدف فوز مانشستر سيتي

بلغ مانشستر سيتي الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه أرسنال 1 / صفر، مساء الجمعة، ضمن منافسات الدور الرابع (دور الـ32) من المسابقة.

وسجل ناثان آكي هدف المباراة الوحيد لمانشستر سيتي في الدقيقة 64.

وبدأت المباراة بأداء حذر من جانب الفريقين، حيث لم يتحرك المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند هداف الدوري الإنجليزي ونجم مانشستر سيتي كثيرا، وكان دفاع أرسنال حذرا في المواقف الهجومية لفريق المدرب جوسيب جوارديولا.

واعتمد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، على اللاعب البلجيكي لياندرو تروسارد الذي شارك أساسيا للمرة الأولى مع الفريق بعد انضمامه إلى الفريق اللندني قادما من برايتون، وسبق له أن شارك بديلا مع الفريق في مواجهة مانشستر يونايتد الأخيرة ببطولة الدوري والتي انتهت بفوز أرسنال 3 /2.

وبعد مرور 20 دقيقة، استحوذ سيتي على اللعب وأصبح أكثر خطورة، وسدد لاعبه البلجيكي كيفن دي بروين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت إلى جانب القائم الأيمن لمرمى حارس أرسنال مات تيرنر.

ورد أرسنال بمحاولة خطيرة في الدقيقة 32 عن طريق مهاجمه إدوارد نكيتياه، الذي تلقى كرة عرضية من تروسارد، ليسددها إلى جانب القائم الأيمن لمرمى أورتيجا حارس مانشستر سيتي.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، فرض مانشستر سيتي سيطرته على مجريات اللقاء، فيما ألتزم أرسنال بالحذر الدفاعي في منطقة جزاءه.

وفي الدقيقة 64 سجل مانشستر سيتي هدف المباراة الوحيد عن طريق ناثان آكي، الذي استغل كرة اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى أرسنال من تسديدة زميله إلكاي جوندوجان، ليتلقى تمريرة من جاك جريليش داخل منطقة الجزاء، ويسدد كرة في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى تيرنر.

وبعد هدف آكي، اندفع أرسنال محاولا تسجيل هدف التعادل في شباك مضيفه، لكن دفاع سيتي وحارسه أورتيجا حالا دون ذلك.

وشهدت الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الثاني، محاولات عديدة من أرسنال، خاصة البديل جابرييل مارتينلي، الذي كان قريبا من إدراك التعادل لأرسنال في الدقيقة 87، لكن الحارس أورتيجا تألق وأبعد الخطر عن مرمى فريقه لينجح فريق المدرب جوارديولا في الحفاظ على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة.
 

ناثان آكي مانشستر سيتى ارسنال كاس الاتحاد الانجليزي

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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