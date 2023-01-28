السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد مبارك لمتسابقة «الدوم»: صوتك وإحساسك وصلنى

حنين سعيد جمعة
حنين سعيد جمعة

قالت حنين سعيد جمعة، ابنة محافظة أسوان، إنها تحب التمثيل منذ الطفولة بصورة لاحظها الجميع، معبرة: "بدأت تمثيل وأنا صغيرة والتحقت بمسرح الجامعة، نفسي أقدم حاجة تأثر في الناس".

 

وطالب مدرب التمثيل أحمد مبارك من المتسابقة تمثيل مشهد فني باللغة النوبية، قائلاً: "بالرغم إن مش فاهم اللغة لكن صوتك، إحساسك، وعنيكي وصلتني".

 

"الدوم"

وبدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من القاهرة، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبي الخير، والإعلامي شادي شلش، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي  لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.

حنين سعيد جمعة محافظة أسوان التمثيل بالنوبي أحمد مبارك مواهب الدوم

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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