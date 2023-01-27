السبت 28 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد أشرف راضي يفوز بالشارة الذهبية عن فريق «صالح سليم»

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

استطاع فريق الكابتن صالح سليم، تحقيق الفوز والانتصار على فريق الكابتن محمد لطيف بنتيجة فارقة 3/0 في نهاية المباراة، فكان الهدف الأول والثاني من نصيب أحمد حمادة بينما الهدف الثالث كان بقدم اللاعب محمد أشرف راضي.

الشارة الذهبية 

وحصل اللاعب محمد أشرف راضي على الشارة الذهبية بسبب قوة أدائه اليوم بالمباراة، وبهذه الشارة أصبح هذا اللاعب تحت حماية كاملة من الخروج خلال الحلقة القادمة في حال لحقت الهزيمة فريقه.

"كابيتانو مصر"

بدأت فعاليات الحلقة الحادية عشرة، من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت بانتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم، والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

صالح سليم نتيجة المباراة فوز صالح سليم سيد معوض اون اي كابيتانو مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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