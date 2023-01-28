استقرت أسعار الحديد في سوق مواد البناء المصرية، اليوم السبت ببداية التداولات الصباحية، وشغلت بال الكثير من المقاولين وتجار البناء معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 28 يناير 2023 عبر المحرك جوجل.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 28 يناير 2023

سعر الحديد اليوم السبت في مصر

سجل سعر حديد عز اليوم السبت 28 يناير 2023 مبلغ 27450 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

وسجلت اليوم السبت 28 يناير 2023 أسعار منتجات السويس للصلب مبلغ 26350 جنيهًا.

وسجلت اليوم السبت 28 من يناير 2023 منتجات بشاي للصلب بقيمة 25204 جنيهات للطن.

سجل حديد الجيوشي للصلب في اليوم السبت 28 يناير 2023 مبلغ 25300 جنيه.

سجل حديد المصريين في اليوم السبت 28 يناير 2023 سعر 25350 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

حديد الجارحى في اليوم السبت 28 يناير 2023 بسعر 26500 جنيه للطن.

فيما سجل سعر حديد المراكبي اليوم السبت 28 يناير 2023 مبلغ 25500 جنيه للطن.

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سعر الأسمنت اليوم

وبالنسبة لسعر الأسمنت، فقد تباينت واختلفت الاسعار من صنف لأخر، طبقا لهذه العلامة التجارية والاستخدام لكل صنف.

سعر أسمنت لافارج «المخصوص» سيسجل اليوم السبت الموافق 28 يناير 2023 مبلغ 1860 جنيهًا للطن.

طن أسمنت وادي النيل سيصل سعره اليوم السبت الموافق 28 يناير 2023 إلى 1845 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت السويدي اليوم السبت 28 يناير 2023 مبلغ 1940 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت العربية المسلح في اليوم السبت الموافق 28 يناير 2023 عند 1900 جنيه.

سعر طن أسمنت العسكري في اليوم السبت الموافق 28 يناير 2023 في بني سويف وصل إلى مبلغ 1830 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت حلوان اليوم السبت 28 يناير 2023 عند مبلغ 1890 جنيهًا للطن

سعر «الأسمنت الأبيض العادة» اليوم السبت 28 يناير 2023 عند 2.600 جنيه للطن.

وبلغ اليوم السبت 28 يناير 2023 سعر متوسط الأسمنت «سوبر سيناء» - 3100 جنيه للطن.

فيما سجل في اليوم السبت الموافق 28 يناير 2023 متوسط طن «رويال العادة» بالأسمنت الأبيض مبلغ 3000 جنيه.