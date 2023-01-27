الولايات المتحدة تدين الهجوم على سفارة أذربيجان فى إيران

حضّت الولايات المتحدة، الجمعة، على فتح تحقيق في الهجوم "غير المقبول" على سفارة أذربيجان في طهران ودعت إيران إلى حماية الدبلوماسيين الأجانب.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الولايات المتحدة تدين الهجوم على السفارة الأذربيجانية.

وأضاف أن بلاده تدعم دعوة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، لإجراء تحقيق فوري في هذا العنف غير المقبول.

وتابع: "نذكّر حكومة إيران بمسؤوليتها بموجب اتفاقية جنيف لحماية الدبلوماسيين الأجانب في إيران".

واقتحم مسلح السفارة في وقت سابق الجمعة، وقتل رئيس أمن البعثة وأصاب عنصرين أمنيين بجروح.

وأعلنت وزارة الخارجية في أذربيجان في بيان صباح الجمعة أن "رجلًا مسلحًا ببندقية كلاشنيكوف قتل رئيس حرس البعثة الدبلوماسية" في طهران وجرح حارسَين.

دوافع شخصية

وندد علييف بالهجوم ووصفه بأنه "إرهابي"، لكنّ شرطة طهران قالت "إن دافع المهاجم شخصي لأنه كان متزوجا من أذربيجانية يُزعم أنها كانت محتجزة في مقر السفارة".

وأفادت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية، بأنّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمر "فوراً بإجراء تحقيق شامل في القضية وأعرب عن تعازيه لحكومة أذربيجان" ولعائلة الموظف الذي قُتل في الهجوم.

من جهته، قال قائد الشرطة في طهران الجنرال حسين رحيمي لوكالة "تسنيم" الإيرانية: "أوقف الشخص الذي هاجم السفارة الأذربيجانية بسلاح ناري صباح اليوم الجمعة".

وأوضح للتلفزيون الإيراني أن الرجل "إيراني متزوج من امرأة أذربيجانية"، مشيرًا إلى أن دوافعه كانت "شخصية وعائلية".