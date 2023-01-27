الجمعة 27 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إطلاق نار في محيط كنيس يهودي..

10 قتلى إسرائيليين فى عملية «النبى يعقوب» بالقدس

عملية النبي يعقوب
عملية النبي يعقوب بالقدس

ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين في عملية إطلاق نار بمحيط كنيس يهودي داخل مستوطنة "النبي يعقوب" بمدينة القدس المحتلة، إلى 10 أشخاص.

ووقعت عملية إطلاق نار، مساء اليوم، الجمعة، في مستوطنة النبي يعقوب بالقدس، فيما أفادت منظمة "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية، بأن هناك نحو 12 مصابًا في الحادث غالبيتهم يعانون حالات حرجة.

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عملية «النبى يعقوب» في القدس.. لحظة إطلاق النار ومقتل 8 إسرائيليين (فيديو)

وحيدت قوات الجيش الإسرائيلي، منفذ العملية، كما كثفت وجودها في محيط الحادث، وتقوم بعمليات تمشيط للمنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي نفذ عملية اقتحام لمخيم "جنين" بالضفة الغربية المحتلة، أمس الخميس، وأسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين بينهم، امرأة مسنة.

النبي يعقوب القدس إطلاق نار إسرائيل جنين

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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