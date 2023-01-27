10 قتلى إسرائيليين فى عملية «النبى يعقوب» بالقدس

إطلاق نار في محيط كنيس يهودي..

ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين في عملية إطلاق نار بمحيط كنيس يهودي داخل مستوطنة "النبي يعقوب" بمدينة القدس المحتلة، إلى 10 أشخاص.

ووقعت عملية إطلاق نار، مساء اليوم، الجمعة، في مستوطنة النبي يعقوب بالقدس، فيما أفادت منظمة "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية، بأن هناك نحو 12 مصابًا في الحادث غالبيتهم يعانون حالات حرجة.

وحيدت قوات الجيش الإسرائيلي، منفذ العملية، كما كثفت وجودها في محيط الحادث، وتقوم بعمليات تمشيط للمنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي نفذ عملية اقتحام لمخيم "جنين" بالضفة الغربية المحتلة، أمس الخميس، وأسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين بينهم، امرأة مسنة.